T-Mobile za miesiąc wyłączy sieć 2G. Nikt już z niej nie korzysta

T-Mobile USA podjął ostateczną decyzję i kończy z przestarzałym standardem. Jak potwierdził rzecznik operatora, oficjalną datę wygaszenia starego systemu wyznaczono na 3 sierpnia 2026 r. Decyzja ta oznacza definitywny koniec epoki, w której Amerykanie mogli korzystać z klasycznych „komórek” i najstarszych urządzeń IoT.

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Podczas gdy konkurenci tacy jak AT&T czy Verizon zrezygnowali z 2G odpowiednio w 2017 r. i 2020 r., T-Mobile celowo opóźniał ten krok. Przedstawiciele firmy tłumaczą, że sieć utrzymywano tak długo, aby dać klientom oraz partnerom biznesowym dodatkowy czas na modernizację sprzętu i zabezpieczyć łączność dla zagranicznych turystów korzystających z roamingu, których telefony nie obsługiwały jeszcze technologii VoLTE. Obecnie baza użytkowników korzystających z 2G jest już jednak marginalna i składa się niemal wyłącznie ze starych nadajników przemysłowych.

To nie pierwsze gwałtowne cięcie technologiczne amerykańskiego T-Mobile, ponieważ w 2022 r. wyłączył on 3G oraz LTE przejętej wcześniej sieci Sprint, przeznaczając zasoby na potrzeby 5G. Wtedy jednak przebieg operacji był o wiele bardziej gwałtowny, a wielu klientów zostało wprost poszkodowanych, tracąc dostęp do sieci. Sierpniowe wyłączenie ma jednak przebiegać bez takich niespodzianek.

T-Mobile w Polsce: nie mamy planów wyłączenia 2G

A jak wygląda sytuacja w Polsce? Nasi operatorzy wciąż utrzymują standard 2G, po to, by zagwarantować zasięg dla najstarszych sprzętów, co ma znaczenie szczególnie dla ruchu M2M i urządzeń IoT.

Nasz polski T-Mobile zamieścił ostatnio w regulaminach klauzulę, w której zapewnia, że nie zmniejszy zasięgu technologii 2G do dnia 31 grudnia 2027 r. Jednocześnie dodaje, że od 1 stycznia 2028 r. ze względu na optymalizację wykorzystania zasobów częstotliwości, może stopniowo ograniczać zasięg technologii 2G aż do jej zupełnego wycofania.