T-Mobile za miesiąc wyłączy sieć 2G. Nikt już z niej nie korzysta
T-Mobile ostatecznie żegna się z technologią zeszłego stulecia i tego lata wyłączy swoją sieć 2G GSM. Nie, jeszcze nie u nas, tylko za Oceanem.
T-Mobile USA podjął ostateczną decyzję i kończy z przestarzałym standardem. Jak potwierdził rzecznik operatora, oficjalną datę wygaszenia starego systemu wyznaczono na 3 sierpnia 2026 r. Decyzja ta oznacza definitywny koniec epoki, w której Amerykanie mogli korzystać z klasycznych „komórek” i najstarszych urządzeń IoT.
Podczas gdy konkurenci tacy jak AT&T czy Verizon zrezygnowali z 2G odpowiednio w 2017 r. i 2020 r., T-Mobile celowo opóźniał ten krok. Przedstawiciele firmy tłumaczą, że sieć utrzymywano tak długo, aby dać klientom oraz partnerom biznesowym dodatkowy czas na modernizację sprzętu i zabezpieczyć łączność dla zagranicznych turystów korzystających z roamingu, których telefony nie obsługiwały jeszcze technologii VoLTE. Obecnie baza użytkowników korzystających z 2G jest już jednak marginalna i składa się niemal wyłącznie ze starych nadajników przemysłowych.
To nie pierwsze gwałtowne cięcie technologiczne amerykańskiego T-Mobile, ponieważ w 2022 r. wyłączył on 3G oraz LTE przejętej wcześniej sieci Sprint, przeznaczając zasoby na potrzeby 5G. Wtedy jednak przebieg operacji był o wiele bardziej gwałtowny, a wielu klientów zostało wprost poszkodowanych, tracąc dostęp do sieci. Sierpniowe wyłączenie ma jednak przebiegać bez takich niespodzianek.
T-Mobile w Polsce: nie mamy planów wyłączenia 2G
A jak wygląda sytuacja w Polsce? Nasi operatorzy wciąż utrzymują standard 2G, po to, by zagwarantować zasięg dla najstarszych sprzętów, co ma znaczenie szczególnie dla ruchu M2M i urządzeń IoT.
Nasz polski T-Mobile zamieścił ostatnio w regulaminach klauzulę, w której zapewnia, że nie zmniejszy zasięgu technologii 2G do dnia 31 grudnia 2027 r. Jednocześnie dodaje, że od 1 stycznia 2028 r. ze względu na optymalizację wykorzystania zasobów częstotliwości, może stopniowo ograniczać zasięg technologii 2G aż do jej zupełnego wycofania.
Choć może to sugerować, że harmonogramy wyłączenia starego standardu są już sprecyzowane, to jednak jak wynika z oświadczenia T-Mobile, operator nie ma konkretnych planów pożegania sieci 2G. Zapis w regulaminie jest formalną deklarację, że ewentualne wygaszenie 2G nie nastąpi przed 2028 r.