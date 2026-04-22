T-Mobile zmienia cenniki. Będzie taniej w roamingu

Nowa Kaledonia w droższej strefie

Kluczową zmianą w nowym cenniku jest przesunięcie Nowej Kaledonii między strefami roamingowymi. Do tej pory kraj ten znajdował się w Strefie Roamingowej 2. Od początku czerwca zostanie on przypisany do Strefy Roamingowej 3. Zmiana ta dotyczy wszystkich grup abonentów korzystających z usług międzynarodowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Modyfikacja ta zostanie wprowadzona w różnych dokumentach regulujących świadczenie usług. W przypadku umów z jednym załącznikiem zmiany zajdą w rozdziale dotyczącym cennika. W bardziej rozbudowanych umowach zmiany pojawią się w załączniku o nowych usługach poza Unią Europejską. Dotyczy to osób, które zawarły umowę lub aneks do 21 kwietnia 2026 roku włącznie.

Przedłużenie ofert do końca roku

T-Mobile zdecydował się również na wydłużenie czasu obowiązywania niektórych warunków cenowych, dotyczących cen niektórych usług roamingowych i połączeń głosowych z Polski do Wielkiej Brytanii. W regulaminach widniała dotychczas data 31 maja 2026 roku jako termin końcowy, a teraz zostanie zastąpiona datą 31 grudnia 2026 roku. Dzięki temu klienci będą mogli dłużej korzystać z ustalonych stawek za usługi roamingowe.

Zmiany te obejmują szeroką grupę odbiorców. Dotyczą one zarówno konsumentów, jak i klientów biznesowych. Operator uwzględnił w komunikacie różne typy regulaminów. Wśród nich są zasady dla abonentów indywidualnych oraz klientów instytucjonalnych. Zmiany polegają na korektach dat oraz przynależności państw do stref.

Możliwość rozwiązania umowy bez akceptacji

Abonenci mają prawo nie zgodzić się na zapowiedziane modyfikacje cennika. W takim przypadku przysługuje im prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług. Termin na złożenie rezygnacji upływa 1 czerwca 2026 roku. Wypowiedzenie musi nastąpić zgodnie z trybem określonym w warunkach kontraktu.

Należy jednak zwrócić uwagę na konsekwencje finansowe takiego kroku. Jeśli umowa jest zawarta na czas określony, operator zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania od klienta. Wysokość takiej opłaty zależy od zapisów w posiadanej umowie. Dotyczy to w równym stopniu klientów indywidualnych oraz firm.