Koniec z bieganiem po urzędach. Rząd ma wielki plan do 2035 roku

Urząd w smartfonie i zero zaświadczeń

Ile razy zdarzyło Ci się donosić do urzędu dokument, który państwo już dawno ma w swoich bazach? Nowa strategia ma z tym ostatecznie skończyć. Systemy publiczne wreszcie zaczną wymieniać się informacjami, a urzędnicy przestaną prosić o te same dane po kilka razy.

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Wszystkie sprawy, które dziś wymagają odstania swojego w kolejce, załatwimy przez Internet. O dowolnej porze i z dowolnego miejsca. Co ważne, nowe e-usługi mają być proste w obsłudze. Rząd obiecuje, że bez problemu poradzą z nimi sobie także seniorzy oraz osoby ze szczególnymi potrzebami.

Cyfryzacja zbyt długo była domeną specjalistów – Strategia Cyfryzacji Państwa zmienia to podejście. Technologia ma służyć każdemu, a nie tylko tym, którzy się na niej znają. Budujemy państwo proaktywne, które nie prosi dwa razy o te same dane i wspiera obywateli tam, gdzie tego potrzebują. Cyfrowa Polska przyspiesza. powiedział Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji

Polska w cyfrowej ekstraklasie

Plan rządu jest bardzo ambitny. Polska ma przestać być wyłącznie biorcą obcych technologii. Chcemy stać się jednym z cyfrowych liderów Unii Europejskiej. Pomóc w tym mają konkretne wskaźniki, twarde dane i ramy czasowe.

Strategia Cyfryzacji Państwa do 2035 roku kończy z tą epoką fragmentarycznego rozwoju cyfrowych usług. To pierwszy tak kompleksowy dokument, który definiuje nasz cyfrowy plan na najbliższą dekadę. Obieramy w niej konkretne cele – za dziesięć lat to Polska będzie liderem cyfrowego rozwoju Europy. Do 2030 roku 100% kluczowych usług publicznych będzie dostępna cyfrowo, 85% Polaków będzie posiadać podstawowe kompetencje cyfrowe do 2035 roku, a na cyfryzację przeznaczymy 5% PKB. dodał Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji

Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji

To jednak nie wszystko. Do 2030 roku absolutnie każde gospodarstwo domowe w Polsce ma znaleźć się w zasięgu szybkiego światłowodu oraz sieci 5G. Z kolei w perspektywie 2035 roku aż 80% polskich urzędów ma na co dzień wykorzystywać narzędzia oparte na sztucznej inteligencji.

Ciemna strona sieci pod kontrolą

Cyfryzacja to ogromna szansa, ale niesie też za sobą sporo zagrożeń. Twórcy strategii o tym nie zapomnieli. Nowe przepisy kładą duży nacisk na to, czego technologia kategorycznie robić nie powinna. Chodzi o uzależnianie użytkowników, rozsiewanie dezinformacji i wykluczanie najsłabszych.

Państwo ma skuteczniej chronić dzieci i młodzież przed szkodliwymi algorytmami wielkich platform internetowych. Całość oparto na czterech mocnych filarach. To cyberbezpieczeństwo, sprawna koordynacja działań, nowoczesna komunikacja elektroniczna oraz kompetencje przyszłości. Za realizację tych założeń odpowiedzą nowi pełnomocnicy oraz specjalny Komitet ds. Cyfryzacji.