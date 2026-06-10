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Zasięg 5G rośnie w oczach. T-Mobile odpala nowe stacje bazowe

Magentowy operator nie zwalnia tempa w rozbudowie swojej infrastruktury. Sieć 5G T-Mobile dociera do kolejnych zakątków Polski.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:30
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Zasięg 5G rośnie w oczach. T-Mobile odpala nowe stacje bazowe
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Magentowa sieć pęcznieje. Ile stacji ma T-Mobile?

T-Mobile pochwalił się najnowszymi statystykami. Operator konsekwentnie dokłada kolejne nadajniki na mapie Polski. Tylko w minionym tygodniu uruchomiono 7 zupełnie nowych stacji bazowych.

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Dzięki temu łączna liczba stacji T-Mobile wynosi już dokładnie 12755. To potężna infrastruktura telekomunikacyjna, która przekłada się na codzienny komfort klientów. Obecnie zasięg 5G tej sieci obejmuje już 93% populacji naszego kraju.

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Zasięg 5G rośnie w oczach. T-Mobile odpala nowe stacje bazowe
Zasięg 5G w T-Mobile (źródło: www.t-mobile.pl)

5G w paśmie C. Gdzie jest szybciej?

Klienci czekali na bardzo szybki Internet mobilny latami. Teraz pasmo C, czyli częstotliwość 3600 MHz, staje się rynkowym standardem. T-Mobile posiada w swoim portfolio już 5025 stacji obsługujących to pasmo. To właśnie ono gwarantuje najwyższe prędkości pobierania.

W ostatnim tygodniu włączono 7 takich nadajników. Gdzie zauważycie wyraźną różnicę? Operator chwali się znaczną poprawą zasięgu w dużych miastach. Lepszy i stabilniejszy sygnał zyskali między innymi mieszkańcy Krakowa oraz Przemyśla.

Nowości absolutnie nie omijają mniejszych miejscowości. Szybkie 5G w paśmie 3600 MHz dotarło w zupełnie nowe miejsca. Na liście znalazły się Imiołki, Zator oraz Żychlin.

Zasięg 5G rośnie w oczach. T-Mobile odpala nowe stacje bazowe

Pasmo 700 MHz łata dziury w zasięgu

Sama pojemność i kosmiczna prędkość to nie wszystko. Liczy się też szerokie pokrycie terenu oraz dobry sygnał wewnątrz budynków. Tu do gry wchodzi pasmo 700 MHz. T-Mobile posiada aktualnie 753 stacje obsługujące tę niską częstotliwość.

W minionym tygodniu inżynierowie operatora mieli pełne ręce roboty. Uruchomiono bowiem aż 27 nowych nadajników pracujących na tych falach. To bardzo wyraźny krok w stronę lepszego pokrycia całego kraju stabilnym sygnałem.

Lista miejscowości z nowym zasięgiem 700 MHz jest całkiem długa. Lepszy internet dotarł do kilku znanych miast. Znalazła się tam Biała Podlaska, Bytom oraz Ełk. Z nowości mogą się również cieszyć mieszkańcy Nowego Tomyśla i Włoszczowy.

Zasięg 5G rośnie w oczach. T-Mobile odpala nowe stacje bazowe

Krok po kroku T-Mobile łączy całą Polskę, a klienci z pewnością czekają na kolejne wdrożenia.

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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Marian Szutiak / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile