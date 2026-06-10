Play włączył 46 nowych stacji bazowych. Tu poprawił się zasięg
Play nie daje szans konkurencji i nieustannie rozbudowuje zasięg swojej sieci, włączając do niej nowe stacje bazowe. Od początku roku fioletowy operator uruchomił ponad 200 takich obiektów.
Play podał najnowsze dane o rozbudowie swojej sieci. W maju operator uruchomił 46 nowych stacji bazowych, a od początku 2026 roku liczba nowych obiektów wynosi 201. Łącznie w fioletowej sieci działa 13 376 masztów – jest stan na koniec maja. Inni operatorzy nie przekroczyli jeszcze pułapu 13 tys. stacji bazowych.
Jak podkreśla Play, rozbudowa sieci jest szczególnie istotna przed sezonem wakacyjnym. W tym czasie operatorzy mierzą się ze znaczącym wzrostem ruchu w miejscowościach turystycznych, które na co dzień obsługują znacznie mniejszą liczbę mieszkańców i użytkowników sieci. Dlatego wiele z nowych stacji bazowych uruchomionych przez Play w maju powstało w popularnych kierunkach wyjazdów i wypoczynku.
Wśród miejscowości, w których Play wzmocnił zasięg i pojemność sieci, znalazły się m.in. Kosakowo, gdzie już na początku lipca odbędzie się jeden z największych festiwali muzycznych w Europie – Open’er Festival. Nowe obiekty Fioletowi uruchomili także w takich lokalizacjach jak Ustrzyki Dolne, Krynica-Zdrój, Słupsk, Kołobrzeg czy Wieliczka. Są to miejsca, które każdego roku przyciągają tysiące turystów.
Nowe stacje bazowe powstały również w dużych ośrodkach miejskich, gdzie stale rośnie zapotrzebowanie na transmisję danych. W maju sieć Play została rozbudowana między innymi w Gdańsku, Olsztynie, Krakowie i Zamościu.
Systematyczna rozbudowa infrastruktury pozostaje jednym z priorytetów Play. Inwestycje w nowe stacje bazowe pozwalają nie tylko zwiększać zasięg sieci, ale również poprawiać jej pojemność i jakość działania – zapewnia Play.