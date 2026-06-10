Play włączył 46 nowych stacji bazowych. Tu poprawił się zasięg

Play podał najnowsze dane o rozbudowie swojej sieci. W maju operator uruchomił 46 nowych stacji bazowych, a od początku 2026 roku liczba nowych obiektów wynosi 201. Łącznie w fioletowej sieci działa 13 376 masztów – jest stan na koniec maja. Inni operatorzy nie przekroczyli jeszcze pułapu 13 tys. stacji bazowych.

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Jak podkreśla Play, rozbudowa sieci jest szczególnie istotna przed sezonem wakacyjnym. W tym czasie operatorzy mierzą się ze znaczącym wzrostem ruchu w miejscowościach turystycznych, które na co dzień obsługują znacznie mniejszą liczbę mieszkańców i użytkowników sieci. Dlatego wiele z nowych stacji bazowych uruchomionych przez Play w maju powstało w popularnych kierunkach wyjazdów i wypoczynku.

Wśród miejscowości, w których Play wzmocnił zasięg i pojemność sieci, znalazły się m.in. Kosakowo, gdzie już na początku lipca odbędzie się jeden z największych festiwali muzycznych w Europie – Open’er Festival. Nowe obiekty Fioletowi uruchomili także w takich lokalizacjach jak Ustrzyki Dolne, Krynica-Zdrój, Słupsk, Kołobrzeg czy Wieliczka. Są to miejsca, które każdego roku przyciągają tysiące turystów.

Nowe stacje bazowe powstały również w dużych ośrodkach miejskich, gdzie stale rośnie zapotrzebowanie na transmisję danych. W maju sieć Play została rozbudowana między innymi w Gdańsku, Olsztynie, Krakowie i Zamościu.