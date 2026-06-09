Wiadomości

T-Mobile pręży muskuły. Potężne uderzenie 5G w maju

T-Mobile Polska podsumował swoje inwestycje z minionego miesiąca. Magentowy operator mocno postawił na rozwój infrastruktury. Zmiany powinni odczuć klienci w całym kraju.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 19:32
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
T-Mobile pręży muskuły. Potężne uderzenie 5G w maju
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Nowe stacje bazowe na mapie Polski

Maj był dla T-Mobile okresem intensywnej pracy w terenie. Operator pochwalił się swoimi najnowszymi osiągnięciami w krótkim wpisie w serwisie X. Głównym celem tych działań był lepszy zasięg i zauważalnie szybszy Internet mobilny dla wszystkich użytkowników sieci.

Dalsza część tekstu pod wideo

W minionym miesiącu firma oddała do użytku aż 43 zupełnie nowe stacje bazowe. To naprawdę solidny wynik, który z pewnością ucieszy mieszkańców wielu regionów. Dzięki tym inwestycjom magentowy sygnał dociera do miejsc, gdzie wcześniej mogły występować uciążliwe problemy z łącznością.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Edge 50 Neo 5G 12/512GB 6.4" 120Hz Beżowy
Smartfon MOTOROLA Edge 50 Neo 5G 12/512GB 6.4" 120Hz Beżowy
0 zł
1149.43 zł - najniższa cena
Kup teraz 1149.43 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Różowy
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 128GB 6.7" Różowy
0 zł
3799 zł - najniższa cena
Kup teraz 3799 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 16 Plus 5G 256GB 6.7" Czarny
0 zł
4298 zł - najniższa cena
Kup teraz 4298 zł
Advertisement
T-Mobile pręży muskuły. Potężne uderzenie 5G w maju

Prawdziwe 5G rośnie w siłę

Samo stawianie nowych masztów to jednak nie wszystko, na czym skupia się telekom. T-Mobile mocno inwestuje również w modernizację już istniejącej infrastruktury. Priorytetem pozostaje rozwój sieci piątej generacji, a konkretnie szybkiej technologii nazywanej przez operatora określeniem "5G Bardziej".

W maju Magentowi uruchomili sygnał 5G w pojemnościowym paśmie C na 60 kolejnych stacjach. To właśnie te częstotliwości zapewniają wyższe prędkości transferu oraz znacznie mniejsze opóźnienia. Klienci mogą liczyć na jakość, która robi realną różnicę podczas streamingu wideo czy pobierania naprawdę dużych plików.

T-Mobile pręży muskuły. Potężne uderzenie 5G w maju

Dostęp do superszybkiego Internetu zyskały zupełnie nowe miejscowości na mapie Polski. Co więcej, T-Mobile znacznie poprawił zasięg pojemnościowego pasma C także tam, gdzie nowa usługa działała już w poprzednich miesiącach.

Imponujące statystyki Magentowych

Jak te wszystkie majowe inwestycje przekładają się na ogólne liczby? Oficjalne wyniki robią spore wrażenie. Standardowy zasięg sieci 5G T-Mobile obejmuje w tym momencie aż 92% populacji naszego kraju.

T-Mobile pręży muskuły. Potężne uderzenie 5G w maju

Jeszcze ciekawiej wyglądają jednak statystyki dotyczące wspomnianego pasma C. Najszybsze 5G dociera obecnie do prawie dwóch trzecich Polaków. To świetny wynik, biorąc pod uwagę to, jak niedawno polscy operatorzy w ogóle otrzymali dostęp do tych nowych częstotliwości.

T-Mobile jasno deklaruje, że nie zamierza zwalniać tempa. W opublikowanym materiale wideo firma z entuzjazmem zapowiada, że idzie za ciosem. Inżynierowie operatora już pracują w terenie nad kolejnymi ulepszeniami. Wszystko po to, aby zapewnić klientom bezkompromisową jakość połączeń każdego dnia.

T-Mobile pręży muskuły. Potężne uderzenie 5G w maju
Zasięg 5G w T-Mobile (źródło: www.t-mobile.pl)
Vivo X300 FE 12/512 GB + zestaw fotograficzny
4999,00 zł
21%
6349.00
Xiaomi 17 Ultra 16/512 GB
5499,00 zł
8%
5999.00
Image
telepolis
T-Mobile 5G w T-Mobile zasięg t-mobile nowe stacje bazowe prawdziwe 5G 5G Bardziej zasięg 5G Bardziej 5G Bardziej 700 MHz 5G Bardziej w paśmie C maj 2026
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile