T-Mobile pręży muskuły. Potężne uderzenie 5G w maju

Nowe stacje bazowe na mapie Polski

Maj był dla T-Mobile okresem intensywnej pracy w terenie. Operator pochwalił się swoimi najnowszymi osiągnięciami w krótkim wpisie w serwisie X. Głównym celem tych działań był lepszy zasięg i zauważalnie szybszy Internet mobilny dla wszystkich użytkowników sieci.

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W minionym miesiącu firma oddała do użytku aż 43 zupełnie nowe stacje bazowe. To naprawdę solidny wynik, który z pewnością ucieszy mieszkańców wielu regionów. Dzięki tym inwestycjom magentowy sygnał dociera do miejsc, gdzie wcześniej mogły występować uciążliwe problemy z łącznością.

Prawdziwe 5G rośnie w siłę

Samo stawianie nowych masztów to jednak nie wszystko, na czym skupia się telekom. T-Mobile mocno inwestuje również w modernizację już istniejącej infrastruktury. Priorytetem pozostaje rozwój sieci piątej generacji, a konkretnie szybkiej technologii nazywanej przez operatora określeniem "5G Bardziej".

W maju Magentowi uruchomili sygnał 5G w pojemnościowym paśmie C na 60 kolejnych stacjach. To właśnie te częstotliwości zapewniają wyższe prędkości transferu oraz znacznie mniejsze opóźnienia. Klienci mogą liczyć na jakość, która robi realną różnicę podczas streamingu wideo czy pobierania naprawdę dużych plików.

Dostęp do superszybkiego Internetu zyskały zupełnie nowe miejscowości na mapie Polski. Co więcej, T-Mobile znacznie poprawił zasięg pojemnościowego pasma C także tam, gdzie nowa usługa działała już w poprzednich miesiącach.

Imponujące statystyki Magentowych

Jak te wszystkie majowe inwestycje przekładają się na ogólne liczby? Oficjalne wyniki robią spore wrażenie. Standardowy zasięg sieci 5G T-Mobile obejmuje w tym momencie aż 92% populacji naszego kraju.

Jeszcze ciekawiej wyglądają jednak statystyki dotyczące wspomnianego pasma C. Najszybsze 5G dociera obecnie do prawie dwóch trzecich Polaków. To świetny wynik, biorąc pod uwagę to, jak niedawno polscy operatorzy w ogóle otrzymali dostęp do tych nowych częstotliwości.

T-Mobile jasno deklaruje, że nie zamierza zwalniać tempa. W opublikowanym materiale wideo firma z entuzjazmem zapowiada, że idzie za ciosem. Inżynierowie operatora już pracują w terenie nad kolejnymi ulepszeniami. Wszystko po to, aby zapewnić klientom bezkompromisową jakość połączeń każdego dnia.