Koniec z ograniczeniami w nju. eSIM trafia do kolejnych ofert

Możesz zrezygnować z fizycznego nośnika

Do tej pory nowa technologia eSIM była zarezerwowana tylko dla wybranej grupy użytkowników nju, subskrybentów. Teraz z usługi skorzystają również osoby posiadające tradycyjny abonament oraz numer na kartę. Cyfrowy profil trafia wprost do pamięci smartfonu, a nasz dotychczasowy numer pozostaje bez zmian. Po uruchomieniu usługi wszystko działa po staremu – można dzwonić, pisać wiadomości i serfować po sieci.

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Zamiana plastiku na wersję cyfrową w starszych taryfach jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na stronę internetową operatora i zalogować się do panelu klienta. Tam wypełniamy krótki wniosek, by po chwili otrzymać wiadomość e-mail ze szczegółową instrukcją i niezbędnymi danymi.

Przy okazji mała uwaga - ta operacja Ci się nie uda, jeśli masz zastrzeżony PESEL. W takim przypadku musisz najpierw wyłączyć zastrzeżenie.

Szybciej w aplikacji i ważny test

Osoby korzystające z nowszego wariantu o nazwie nju subskrypcja mają jeszcze wygodniej. Tutaj całą operację da się wyklikać nie tylko przez stronę, ale też bezpośrednio w aplikacji mobilnej. System wygeneruje gotowy do zeskanowania kod QR. Pamiętaj tylko, że do jego odczytania i pobrania konfiguracji niezbędne jest aktywne połączenie z Internetem.

Zanim jednak zlecimy zmianę u operatora, warto upewnić się, czy nasz sprzęt w ogóle wspiera taki standard. Najszybciej zrobimy to za pomocą systemowego dialera. Wpisanie na klawiaturze sekwencji *#06# powinno wywołać na ekranie identyfikator EID. Jeśli go widzimy, smartfon poradzi sobie z nową technologią.

Tylko na jednym urządzeniu

Rozszerzenie dostępu do wirtualnych profili to świetny krok, ale na tym dobre wiadomości się kończą. Orange w nju wciąż nie udostępnia usługi Extra eSIM. Nie ma więc szans na to, byśmy mogli używać tego samego numeru na dwóch różnych urządzeniach w tym samym czasie. Nie użyjesz więc dodatkowej karty w tym samym numerem na przykład w smartwatchu.