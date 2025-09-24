T-Mobile jak polityk, kusi kiełbasą. Odbiór w Żabce
W T-Mobile na kartę pojawiła się nietypowa promocja. Operator łączy technologię z przekąską. Do startera możesz zgarnąć coś, czego nikt się nie spodziewał.
Internet i YouTube Premium w pakiecie
Klienci T-Mobile na kartę od dawna mogą liczyć na różnorodne bonusy. Teraz w pakiecie ze starterem dostają aż 9999 GB Internetu na rok (12 x 833,25 GB w ofercie 50 zł co 30 dni). Do tego operator dorzuca trzy miesiące YouTube Premium za darmo. Oznacza to oglądanie filmów bez reklam, z możliwością odtwarzania w tle i przyspieszone pobieranie dzięki sieci 5G.
Do pełni szczęścia… hot dog z Żabki
Jest jeszcze nietypowy dodatek. Każdy, kto kupi starter T-Mobile w sklepie Żabka, otrzyma bon na darmowego hot doga. W dowolnym rozmiarze i wersji – od klasycznej po wege. Promocja trwa do 18 listopada 2025 roku, a bony można zrealizować do 25 listopada, czyli o tydzień dłużej.
Jak odebrać bonusy?
Aby skorzystać z oferty, wystarczy kupić starter w Żabce i aktywować pakiet GO! XL lub GO! L. Voucher na hot doga klient dostaje od razu przy kasie. Natomiast kod na YouTube Premium pojawi się w programie Magenta Moments, po spełnieniu warunków promocji.