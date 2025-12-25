OnePlus Buds 4 za darmo. Dostaniesz je w nowej promocji na start

W Polsce ostatnie nowości OnePlus, w tym OnePlus Pad Go 2, zadebiutują dopiero w styczniu 2026 r., ale już teraz ten tablet można kupić bezpośrednio w sklepie producenta na stronie internetowej. To pewne i wygodne miejsce, gdzie mogą także robić zakupy mieszkańcy Polski. Zawsze też można liczyć tam na atrakcyjne promocje tak jak teraz.

Dalsza część tekstu pod wideo

OnePlus Pad Go 2 w wersji 8 + 128 GB kosztuje obecnie 299 euro, czyli 1260 zł. Za model 8 + 256 GB z modemem 5G trzeba zapłacić 399 euro, czyli 1690 zł. To ceny ze zniżkami, bo później mają jeszcze wzrosnąć. Specjalnym bonusem są rewelacyjne słuchawki OnePlus Buds 4, które standardowo kosztują 449 zł. Jak pokazuje historia podobnych promocji u OnePlusa, takie okazje nie trwają wiecznie, bo liczba darmowych egzemplarzy jest ograniczona.

OnePlus Pad Go 2 – duży ekran i modem 5G

OnePlus Pad Go 2 to średniak klasy tablet wyposażony w 12,1-calowy wyświetlacz IPS LCD o rozdzielczości 2.8K (2800 x 1980 pikseli). Sercem urządzenia jest układ MediaTek Dimensity 7300-Ultra, wspierany przez 8 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X oraz 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1.

Wariant Shadow Black OnePlus Pad Go 2 jest również pierwszym tabletem OnePlus wyposażonym w slot na kartę SIM, co umożliwia bezpośrednie łączenie się z sieciami 5G, wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości oraz korzystanie z internetu bezpośrednio z poziomu tabletu. Do dyspozycji jest też Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.4.

W modelu OnePlus Pad Go 2 producent mocno stawia na funkcje sztucznej inteligencji i ekosystemową integrację. Na pokładzie znajdziemy pakiet narzędzi AI, takich jak AI Writer do edycji tekstów, AI Recorder do transkrypcji spotkań czy AI Eraser do usuwania niechcianych obiektów ze zdjęć. Tablet oferuje też pełną integrację z Google Gemini oraz funkcję Circle to Search.

Energię dostarcza potężny akumulator o pojemności 10 050 mAh, który wspiera szybkie ładowanie 33 W SUPERVOOC. Tablet przystosowany jest do współpracy z rysikiem OnePlus Pad Go 2 Stylo o 4096 poziomach nacisku. Rysik też można dostać jako prezent, wybierając go zamiast słuchawek.