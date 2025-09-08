T-Mobile rozdaje prezenty. Korzystaj za darmo przez 3 miesiące

Wiadomości

YouTube to jedno z najczęściej wybieranych źródeł rozrywki i wiedzy w sieci. Teraz klienci T-Mobile na kartę mogą cieszyć się subskrypcją Premium bez opłat.

YouTube Premium bez reklam

YouTube Premium to płatna wersja popularnej platformy firmy Google. Największym plusem jest brak reklam. Filmy odtwarzają się bez przerw przed materiałem, w jego trakcie czy po nim. To także dostęp do muzyki i podcastów w tle, nawet przy wyłączonym ekranie.

Dodatkową zaletą jest możliwość pobierania filmów i oglądania ich offline. Przydaje się to szczególnie w podróży – w samolocie, pociągu czy w miejscach bez zasięgu.

Jak działa promocja w T-Mobile?

Magentowy operator daje możliwość odebrania vouchera na darmowy dostęp do YouTube Premium. W zależności od wybranego pakietu, klienci mogą zyskać:

  • 3 miesiące YouTube Premium przy pakiecie GO! XL,
  • 2 miesiące YouTube Premium przy pakiecie GO! L.

Oferta dotyczy zarówno nowych, jak i obecnych użytkowników T-Mobile na kartę. Warunek to aktywacja jednego z wymienionych pakietów oraz udział w programie Magenta Moments w aplikacji Mój T-Mobile.

Po aktywacji pakietu GO! L lub GO! XL, w aplikacji pojawi się specjalny banner w Magenta Moments. To właśnie tam można odebrać voucher na darmowy dostęp do YouTube Premium. Trzeba tylko pamiętać, że promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które jeszcze nie korzystały z YouTube Premium.

Dodatkowe informacje można znaleźć pod tym adresem.

