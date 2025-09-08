T-Mobile rozdaje prezenty. Korzystaj za darmo przez 3 miesiące

YouTube Premium bez reklam

YouTube Premium to płatna wersja popularnej platformy firmy Google. Największym plusem jest brak reklam. Filmy odtwarzają się bez przerw przed materiałem, w jego trakcie czy po nim. To także dostęp do muzyki i podcastów w tle, nawet przy wyłączonym ekranie.

Dodatkową zaletą jest możliwość pobierania filmów i oglądania ich offline. Przydaje się to szczególnie w podróży – w samolocie, pociągu czy w miejscach bez zasięgu.

Jak działa promocja w T-Mobile?

Magentowy operator daje możliwość odebrania vouchera na darmowy dostęp do YouTube Premium. W zależności od wybranego pakietu, klienci mogą zyskać:

3 miesiące YouTube Premium przy pakiecie GO! XL,

2 miesiące YouTube Premium przy pakiecie GO! L.

Oferta dotyczy zarówno nowych, jak i obecnych użytkowników T-Mobile na kartę. Warunek to aktywacja jednego z wymienionych pakietów oraz udział w programie Magenta Moments w aplikacji Mój T-Mobile.

Po aktywacji pakietu GO! L lub GO! XL, w aplikacji pojawi się specjalny banner w Magenta Moments. To właśnie tam można odebrać voucher na darmowy dostęp do YouTube Premium. Trzeba tylko pamiętać, że promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które jeszcze nie korzystały z YouTube Premium.