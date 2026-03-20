Darmowe GB w T-Mobile. Zgarnij nawet 200 GB na wiosnę

Akcja jest mocno ograniczona czasowo, ponieważ potrwa tylko przez trwający właśnie weekend, do niedzieli 22 marca 2026 roku.

Oferta o nazwie „Podwójne GB na Wiosnę” skierowana jest wyłącznie do użytkowników taryfy GO! w systemie T-Mobile na kartę. Aby z niej skorzystać i odebrać promocyjną paczkę danych, wystarczy w wyznaczonym terminie doładować swój numer za pośrednictwem aplikacji Mój T-Mobile. Magentowa sieć podwoi wówczas standardowy pakiet przyznawany w ramach usługi gigabajtów po doładowaniu. Wartość całego bonusu oraz czas jego ważności zależą bezpośrednio od kwoty zasilenia konta.

Dla najpopularniejszych doładowań rzędu 25-29 zł klient otrzyma łącznie 20 GB Internetu, natomiast w przedziale od 30 do 34 złotych będzie to już 30 GB ważnych przez równe 30 dni. Przy wyższych kwotach korzyści stają się jeszcze większe – zasilenie za minimum 50 złotych daje łącznie 60 GB na 60 dni, a przy wpłatach od 100 złotych w górę klienci zyskują od 100 GB do nawet 200 GB z okresem ważności wynoszącym 100 dni.

Aktywacja i łączenie pakietów

Proces przyznawania powiększonego pakietu danych odbywa się automatycznie. Klienci nie muszą aktywować niczego ręcznie, a sam bonus pojawi się na koncie niezwłocznie – maksymalnie w ciągu 24 godzin od momentu zrealizowania płatności w aplikacji. Sieć każdorazowo potwierdzi ten fakt dedykowaną wiadomością SMS z informacją o dacie ważności.

Co istotne dla osób intensywnie korzystających z sieci, operator przewidział możliwość łączenia promocyjnych pakietów. Jeśli klient zdecyduje się na kolejne doładowanie przed wyczerpaniem przyznanego wcześniej transferu, gigabajty zostaną automatycznie zsumowane. Data ważności całości wydłuży się do okresu odpowiadającego najdłuższej dacie wynikającej z aktywnych w danym momencie bonusów.

Wszelkie przyznane w ten sposób paczki danych wykorzystywane są na koncie w pierwszej kolejności, a bieżące zużycie można tradycyjnie kontrolować w aplikacji Mój T-Mobile lub wpisując na klawiaturze telefonu krótki kod ekspresowy 5122*1#.