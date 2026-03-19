T-Mobile rozdaje darmowe gigabajty. Mało i dużo jednocześnie

Prezent dla użytkowników na kartę

Klienci sieci T-Mobile mogą odebrać bezpłatny pakiet 5 GB internetu mobilnego, który pozostanie ważny przez dokładnie 5 dni od momentu jego uruchomienia. Paczka nie jest może przesadnie duża, ale dla oszczędnych użytkowników, łapiących każdą okazję, na pewno okaże się przydatna. Co też ważne, można z niej także skorzystać w Strefie Roamingowej 1A, a tu takie 5 GB nabiera innego znaczenia.

Z najnowszej promocji mogą skorzystać wyłącznie użytkownicy taryfy GO! w ofercie na kartę. Jedynym wymogiem technicznym do odebrania prezentu jest posiadanie aktywnej karty SIM umożliwiającej wykonywanie połączeń wychodzących oraz dysponowanie dodatnim saldem na koncie.

Aby zgarnąć promocyjne gigabajty, wystarczy zalogować się do aplikacji Mój T-Mobile i przejść do zakładki programu lojalnościowego Magenta Moments. Możliwość aktywacji darmowego bonusu wystartowała 19 marca i potrwa maksymalnie do 29 marca 2026 roku. T-Mobile potwierdzi włączenie usługi najpóźniej w ciągu 24 godzin za pomocą wiadomości SMS, przy czym warto pamiętać, że pakiet ma charakter jednorazowy i nie ulega automatycznemu odnowieniu.

Przyznany bonus danych jest zużywany zawsze w pierwszej kolejności, przed standardowymi płatnymi pakietami oraz środkami zgromadzonymi na koncie. Darmowe gigabajty można swobodnie wykorzystać zarówno na terenie Polski, jak i w Strefie Roamingowej 1A, jednak promocja ta nie powiększa limitu danych w roamingu unijnym. Osoby posiadające kilka numerów na kartę mogą aktywować paczkę na każdym z nich, pod warunkiem oddzielnego logowania na poszczególne profile w aplikacji.