T-Mobile ramię w ramię z rządem. Cel jest jeden

T-Mobile Polska oficjalnie dołączył do grona partnerów Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber). To inicjatywa prowadzona przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jej głównym założeniem jest wymiana wiedzy między państwem a firmami technologicznymi. Celem jest skuteczniejsza ochrona polskich internautów i instytucji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Potężne wzmocnienie cyfrowej tarczy

Włączenie tak dużego gracza do programu to dobra wiadomość. Operatorzy komórkowi mają bowiem wgląd w to, co dzieje się w sieci na ogromną skalę. Widzą ataki DDoS czy kampanie phishingowe w czasie rzeczywistym. Ich wiedza jest więc bezcenna dla urzędników odpowiedzialnych za cyfrowe bezpieczeństwo kraju.

Wzmacnianie bezpieczeństwa cyfrowego wymaga zaangażowania największych i najbardziej doświadczonych podmiotów rynku. Dołączenie T-Mobile do PWCyber to istotne wzmocnienie naszego wspólnego frontu przeciw cyberzagrożeniom. Operatorzy telekomunikacyjni odgrywają kluczową rolę w ochronie infrastruktury i użytkowników, dlatego ich wiedza i zasoby są dla państwa niezwykle cenne. Razem budujemy bardziej bezpieczną i odporną cyfrowo Polskę. Paweł Olszewski, wiceminister cyfryzacji

Obecnie w programie PWCyber uczestniczy już ponad 60 firm. To swego rodzaju platforma, gdzie biznes i administracja nie rywalizują, ale współpracują. Partnerzy dzielą się doświadczeniem i wspólnie pracują nad podnoszeniem kompetencji cyfrowych Polaków. T-Mobile wnosi do tego ekosystemu swoje zasoby i technologie, które na co dzień chronią miliony abonentów.

Bezpieczeństwo jako fundament

Dla magentowego operatora ta współpraca to nie tylko wizerunkowy dodatek.

Cyberbezpieczeństwo to fundament zaufania, na którym opiera się współczesna gospodarka cyfrowa. W erze dynamicznej cyfryzacji staje się ono nie tylko wyzwaniem technologicznym, ale też strategicznym filarem stabilności i rozwoju. Jako firma odpowiedzialna społecznie i technologicznie, traktujemy bezpieczeństwo cyfrowe jako integralny element naszej działalności. Konsekwentnie inwestujemy w rozwiązania, które wzmacniają odporność cyfrową naszej organizacji oraz całego ekosystemu – klientów, partnerów i instytucji publicznych.



T-Mobile Polska z pełnym zaangażowaniem odpowiada na inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji. Wierzymy, że ta współpraca przyniesie wymierne korzyści i przyczyni się do dalszego wzmacniania zaufania oraz bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni cyfrowej . Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska