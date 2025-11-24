UOKiK bierze AI za łeb. Urzędnicy kontrolują algorytmy

Nowy projekt AI w ramach sieci ICPEN

Ekspansja sztucznej inteligencji nabrała takiego tempa, że tradycyjne metody ochrony konsumentów przestają wystarczać. Reagując na te zmiany, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zainicjował nowy projekt w ramach sieci ICPEN. Co ciekawe, Polska nie jest tu tylko obserwatorem. UOKiK przewodzi tym pracom wspólnie z włoskim odpowiednikiem – agencją AGCM. Urzędnicy muszą nauczyć się AI, aby skutecznie walczyć z nowymi zagrożeniami.

Projekt zakłada bardzo zdroworozsądkowe, dwutorowe podejście. Z jednej strony urzędnicy chcą wiedzieć, jak sami mogą używać sztucznej inteligencji. Ma ona pomagać w analizie tysięcy skarg, monitorowaniu rynku i szybkim wyłapywaniu nieuczciwych sprzedawców. To "jasna strona mocy", gdzie technologia wspiera egzekwowanie prawa.

Dwa oblicza technologii

Jest jednak drugi, znacznie ważniejszy dla przeciętnego Kowalskiego filar. Chodzi o AI jako ryzyko. Urzędnicy biorą pod lupę sytuacje, w których firmy wykorzystują algorytmy przeciwko nam. Mowa tu o dyskryminacji, manipulowaniu naszymi decyzjami zakupowymi czy braku przejrzystości. Jeśli system komputerowy decyduje, jaką cenę widzisz na ekranie, musi to robić uczciwie.

Lista krajów zaangażowanych w ten projekt robi wrażenie i pokazuje, że problem jest globalny. Poza Polską i Włochami, w grupie roboczej znaleźli się przedstawiciele trzynastu państw. Są tu urzędy ze Szwecji, Hiszpanii czy Belgii, ale też z Argentyny, Nigerii i Korei Południowej. Wszyscy widzą to samo: bez nowych kompetencji urzędy ochrony konsumentów zostaną w tyle za technologicznymi gigantami.

Plan działań jest rozpisany do czerwca 2026 roku. Pierwsze kroki zostały już poczynione. Jeszcze w listopadzie odbył się webinar, podczas którego pokazywano konkretne przykłady wdrożeń narzędzi AI w urzędach. Bazowano przy tym na specjalnej liście kontrolnej opracowanej przez UOKiK wspólnie z agencją z Salwadoru. Okazuje się, że sztuczna inteligencja już teraz pomaga zarządzać danymi w urzędach w Finlandii czy Wielkiej Brytanii.

Ciemne wzorce na celowniku

To jednak nie koniec planów. W nadchodzących miesiącach urzędnicy skupią się na tym, jak efektywnie pracować z nową technologią. Najciekawiej zapowiada się jednak końcówka projektu. W marcu 2026 roku UOKiK planuje dużą konferencję poświęconą wdrażaniu AI w administracji.