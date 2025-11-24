Czy to koniec ery Tima Cooka w Apple? Ekspert zabiera głos

Niedawno informacje na temat potencjalnej rezygnacji Tima Cooka przekazali dziennikarze Financial Times. Ich zdaniem szef Apple ma odejść ze stanowiska już w przyszłym roku. Co więcej, mają trwać ku temu pierwsze przygotowania, a faworytem do zastąpienia Cooka ma być John Ternus, starszy wiceprezes Apple ds. inżynierii sprzętowej.

Teraz do sprawy odniósł się Mark Gurman, czyli dziennikarz, który uchodzi za jednego z najlepiej, a być może nawet i najlepiej poinformowanego w tematyce Apple. Jest on trochę innego zdania niż Financial Times.

Tim Cook odejdzie z Apple?

Dziennikarze Financial Times przekonywali, że Cook wcześniej ogłosi swoją decyzję, co pozwoli na płynne przejęcie władzy. Jednak ze stanowiska zrezygnuje mniej więcej w połowie przyszłego roku. Gurman stwierdził, że byłby zszokowany, gdyby rzeczywiście do tego doszło.

Bazując na wszystkim, czego dowiedziałem się w ostatnich tygodniach, nie wierzę, że odejście w połowie przyszłego roku jest prawdopodobne. W rzeczywistości byłbym zszokowany, gdyby Tim Cook zrezygnował w czasie, który wskazał Financial Times. przekazał Mark Gurman w swoich newsletterze.

Dodał jednak, że są pewnie wskazówki ku temu, że Tim Cook rzeczywiście może zrezygnować z bycia szefem Apple. Jednak wcześniejsze doniesienia mają być jego zdaniem zdecydowanie przedwczesne.