Czy to koniec ery Tima Cooka w Apple? Ekspert zabiera głos
Czy Tim Cook rzeczywiście zrezygnuje ze stanowiska CEO Apple? Do tej kwestii odniósł się jeden z najlepiej poinformowanych dziennikarzy w tematyce firmy z Cupertino.
Niedawno informacje na temat potencjalnej rezygnacji Tima Cooka przekazali dziennikarze Financial Times. Ich zdaniem szef Apple ma odejść ze stanowiska już w przyszłym roku. Co więcej, mają trwać ku temu pierwsze przygotowania, a faworytem do zastąpienia Cooka ma być John Ternus, starszy wiceprezes Apple ds. inżynierii sprzętowej.
Teraz do sprawy odniósł się Mark Gurman, czyli dziennikarz, który uchodzi za jednego z najlepiej, a być może nawet i najlepiej poinformowanego w tematyce Apple. Jest on trochę innego zdania niż Financial Times.
Tim Cook odejdzie z Apple?
Dziennikarze Financial Times przekonywali, że Cook wcześniej ogłosi swoją decyzję, co pozwoli na płynne przejęcie władzy. Jednak ze stanowiska zrezygnuje mniej więcej w połowie przyszłego roku. Gurman stwierdził, że byłby zszokowany, gdyby rzeczywiście do tego doszło.
Bazując na wszystkim, czego dowiedziałem się w ostatnich tygodniach, nie wierzę, że odejście w połowie przyszłego roku jest prawdopodobne. W rzeczywistości byłbym zszokowany, gdyby Tim Cook zrezygnował w czasie, który wskazał Financial Times.
Dodał jednak, że są pewnie wskazówki ku temu, że Tim Cook rzeczywiście może zrezygnować z bycia szefem Apple. Jednak wcześniejsze doniesienia mają być jego zdaniem zdecydowanie przedwczesne.
W tym roku Tim Cook skończył 65 lat. Szefem Apple jest od 2011 roku, kiedy to zastąpił na tym stanowisku Steve'a Jobsa.