Sensacyjna zmiana w Apple. Tim Cook ma odejść
Apple szykuje się do zmiany na stanowisku prezesa firmy. Z rolą tą może pożegnać się Tim Cook.
Takie informacje podał The Financial Times. W Cupertino mają trwać rozmowy i pierwsze przygotowania do zmiany na stanowisku CEO firmy. Z ciepłą posadą ma pożegnać się Tim Cook, który zastąpił zmarłego Steve'a Jobsa.
Nowy prezes Apple?
Zarząd Apple miał w ostatnim czasie zintensyfikować plany związane ze zmianą na najwyższym stanowisku w firmie. Nie wiadomo, czym ma to być spowodowane. Źródła twierdzą, że nie chodzi o wyniki firmy z Cupertino, które są przecież bardzo dobre. Ten rok może być wręcz rekordowy pod tym względem.
Pomimo tego do zmiany może dojść już w przyszłym roku. Chociaż jest to realny i pojawiający się w przeciekach termin, to nie należy się do niego zbyt mocno przywiązywać. Plany mogą jeszcze ulec zmianie.
Nie zdecydowano też, kto miałby zastąpić Tima Cooka na stanowisku. Faworytem wydaje się John Ternus, starszy wiceprezes Apple ds. inżynierii sprzętowej, ale żadne ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.