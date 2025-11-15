Sensacyjna zmiana w Apple. Tim Cook ma odejść

Takie informacje podał The Financial Times. W Cupertino mają trwać rozmowy i pierwsze przygotowania do zmiany na stanowisku CEO firmy. Z ciepłą posadą ma pożegnać się Tim Cook, który zastąpił zmarłego Steve'a Jobsa.

Nowy prezes Apple?

Zarząd Apple miał w ostatnim czasie zintensyfikować plany związane ze zmianą na najwyższym stanowisku w firmie. Nie wiadomo, czym ma to być spowodowane. Źródła twierdzą, że nie chodzi o wyniki firmy z Cupertino, które są przecież bardzo dobre. Ten rok może być wręcz rekordowy pod tym względem.

Pomimo tego do zmiany może dojść już w przyszłym roku. Chociaż jest to realny i pojawiający się w przeciekach termin, to nie należy się do niego zbyt mocno przywiązywać. Plany mogą jeszcze ulec zmianie.