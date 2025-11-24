Wiadomości

T-Mobile rozdaje karty. Przez rok skorzystasz bez limitów

T-Mobile zaczyna tydzień nową zabawą – tym razem jest to konkurs dla miłośników filmów i kina. Na zgarnięcie czekają liczne nagrody.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:01
Przydarzyła Ci się historia, która stanowi gotowy materiał na hollywoodzką produkcję? Opowiedz nam ją w świątecznym konkursie „Moment jak z filmu” w Magenta Moments i wygraj jedną ze 150 nagród

– zachęca operator.

O co dokładnie chodzi? W świątecznym konkursie „Moment jak z filmu” T-Mobile zachęca klientów do podzielenia się historiami, które mogłyby posłużyć za scenariusz filmu. Na autorów najciekawszych z nich czekają wyjątkowe nagrody.

Co zrobić, by wziąć udział w konkursie? W pierwszej kolejności należy odblokować odpowiednią ofertę w aplikacji „Mój T-Mobile” w zakładce Moments, przejść na stronę konkursu, uzupełnić formularz zgłoszeniowy i tam opisać wydarzenie ze swojego życia, na podstawie którego mógłby powstać film:

Twój moment w scenariuszu filmu? Opisz wydarzenie ze swojego życia, na podstawie którego mógłby powstać film.

Na koniec wystarczy zaakceptować regulamin i wysłać zgłoszenie.

T-Mobile nagrodzi aż 150 historii. Jak tajemniczo zapowiada operator, autor każdej z nich otrzyma coś, dzięki czemu będzie mógł poczuć się jak Magentowy VIP oraz coś, czego pozazdrości każdy kinoman. Chodzi o Kartę Unlimited Cinema City na rok. To gratka dla miłośników kina – karta daje nielimitowany dostęp do filmów 2D, zniżek w barach i kawiarniach Cinema City, filmów w formatach specjalnych 3D, IMAX, 4DX, ScreenX, VIP za niewielką dopłatą czy pokazów przedpremierowych dla klubowiczów. Wartość takiej karty to 672 zł.

Dodatkowo, poza kartami, 15 najlepszych zgłoszeń w konkursie otrzyma T Tablet 5G o wartości 969 zł.

Konkurs trwa od 24 listopada do 7 grudnia 2025 r. Warunki uczestnictwa określone są w regulaminie.

telepolis
T-Mobile cinema city Mój T-Mobile Magenta Moments Moment jak z filmu Unlimited Cinema City T Tablet 5G
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile