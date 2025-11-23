Wiadomości

Wyłączą w Polsce całą sieć. Czasu jest coraz mniej

Wielkimi krokami zbliża się całkowite wyłączenie sieci 3G. Wiemy, jakie są plany poszczególnych operatorów.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 19:46
0
Wyłączą w Polsce całą sieć. Czasu jest coraz mniej

Nie od dzisiaj wiadomo, że działający w Polsce operatorzy planują w przyszłości całkowicie wyłączyć sieć 3G. Dla większości osób nie będzie to wielki problem, w końcu smartfony od dawna obsługują już 4G i 5G. Jednak wciąż mogą być użytkownicy, którzy korzystają ze starszych modeli telefonów, do działania których 3G jest kluczowe.

Koniec 3G w Polsce

Wszyscy operatorzy w Polsce zamierzają wyłączyć sieć 3G. T-Mobile już w sumie to zrobił. Po nim podobne plany podjął Orange, który zamierza zrezygnować ze starszego standardu do końca 2025 roku.

Podobne plany podjął też Play, który na początku października informował o wyłączeniu już 42 proc. sieci 3G. Najdłużej, bo aż do 2027 roku, starszy standard będzie utrzymywany w Plusie.

Wyłączenie sieci 3G dla posiadaczy starszych urządzeń lub kart SIM oznacza brak możliwości korzystania z internetu mobilnego. Połączenia głosowe i SMS-y nadal będą funkcjonować, ale do połączenia z siecią konieczna będzie wymiana urządzenia, a w niektórych przypadkach także karty.

Operatorzy nie przewidują żadnych rekompensat w związku z wyłączeniem sieci 3G. Natomiast w Orange trwa już proces wymiany starszych kart SIM. W Play, które jest znacznie młodszą siecią, nie jest to potrzebne.

telepolis
T-Mobile 3G orange play plus wyłączenie 3G Koniec 3G sieć 3G
Zródła zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl, Shutterstock
Źródła tekstu: Dziennik Gazeta Prawna