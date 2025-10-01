Play wyłącza 3G. Klienci mają lepiej niż w Orange

Play ogłosił plany wyłączenia 3G w marcu 2025 i od tego czasu krok po kroku je realizuje. Do tej pory wyłączenia 3G i przejście na 4G i 5G objęły już 42% populacji znajdującej się w zasięgu fioletowej sieci. Zmiana odbywa się stopniowo, w tle i jak przekonuje Play, jej efekty odczuwalne są wszędzie – w dużych miastach, mniejszych miejscowościach i na terenach wiejskich. Klienci, których dotyczy zmiana, otrzymują powiadomienia SMS.

Play zakończył już prace związane z modernizacją sieci w województwie łódzkim, w wybranych lokalizacjach na Śląsku, w Wielkopolsce, na Podkarpaciu i Podlasiu, a także w Małopolsce. Wyłączanie 3G obejmuje też duże miasta. W połowie roku 3G przeszło do historii między innymi w Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie czy Toruniu a we wrześniu proces objął Warszawę i okolice.

Jak podkreśla operator, w dużych miastach proces zastępowania starszej technologii nowszą to wyjątkowe wyzwanie, które wymaga szczególnej uwagi ze względu na liczbę użytkowników i złożoność infrastruktury.

Play przypomina, że 3G to standard uruchomiony na początku XXI wieku, a więc… ponad 20 lat temu. Dziś królują sieci 4G i 5G, które oferują istotnie lepszy transfer danych i znaczącą poprawę jakości połączeń głosowych z wykorzystaniem technologii VoLTE/5G Voice i WiFi calling. Starzejące się technologie ustępują więc miejsca nowocześniejszym, bardziej efektywnym rozwiązaniom. Zdaniem fioletowego operatora modernizacja sieci przynosi zauważalne korzyści użytkownikom sieci. Poprawia się jakość internetu mobilnego oraz połączeń głosowych.

Na koniec września w Play działało 12 820 stacji bazowych – oznacza to, że tylko w tym roku operator uruchomił aż 394 nowe nadajniki.

W Play nie trzeba wymieniać kart SIM

Osoby korzystające ze starszych urządzeń, które nie obsługują 4G ani 5G, nadal mają dostęp do kluczowych funkcji, takich jak połączenia głosowe czy SMS-y, dlatego wymiana telefonu nie jest konieczna. Jednak, aby w pełni skorzystać z możliwości nowoczesnej sieci, Play zaleca kupno urządzenia obsługującego standard 4G LTE oraz technologię VoLTE.