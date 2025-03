Play wyłączy 3G. Znamy termin i obszary Polski

Wyłącznie sieci 3G na rzecz 4G i 5G to naturalny proces technologiczny, na jaki w Polsce zdecydował się już T-Mobile, a także Orange, który jest w takcie tej operacji. Play dotąd unikał wyraźnych deklaracji na ten temat, choć pojawiały się informacje, że ma to w planach.

Bez 3G w Play od kwietnia 2025

Każdy klient, którego dotyczyć będzie ta zmiana, otrzyma SMS-a z niezbędnymi informacjami . Dotyczy to również użytkowników numerów w Virgin Mobile i Fakt Mobile. Użytkownicy znajdą też informacje na stronie https://www.play.pl/kampania/3G.

Częstotliwość 900 MHz – wykorzystywana dotąd do obsługi standardu 3G – zostanie przeznaczona na potrzeby sieci 4G, a docelowo również 5G. Są to nowocześniejsze generacje sieci, oferujące lepszy transfer danych i poprawę jakości połączeń głosowych z wykorzystaniem technologii VoLTE/5G Voice i WiFi calling. Docelowo efekt zmiany odczują wszyscy klienci Play i to bez konieczności wymiany karty SIM.