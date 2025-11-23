Wiadomości

Polskie miasto bez, ogrzewania prądu i ciepłej wody. I właśnie dlatego trzeba być gotowym na blackout

Gorlice to małe miasteczko w Małopolsce. Dzisiejszego dnia zrobiło się o nim dość głośno.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 19:19
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Polskie miasto bez, ogrzewania prądu i ciepłej wody. I właśnie dlatego trzeba być gotowym na blackout

Chociaż mieszkańcy raczej woleliby uniknąć tej sławy. Otóż stało się to, przed czym ostrzegały alerty RCB: pod wpływem zalegającego śniegu uszkodzone zostały linie przesyłające prąd. Co gorsza, odcięta została także lokalna elektrociepłownia. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Awaria sieci elektrycznej w Gorlicach

Jak po godzinie 16:00 poinformował Urząd Miejski w Gorlicach, znaczna część miasta jest pozbawiona energii elektrycznej. To jednak jest najmniejszy problem w obecnej sytuacji. Odcięcie elektrociepłowni sprawiło, że osoby korzystające z sieci miejskiej mogą się pożegnać z ogrzewaniem, a awaryjna farelka elektryczna jest równie bezużyteczna, co zimne kaloryfery. Brak ciepłej wody, która również pochodzi z elektrociepłowni również daje się we znaki.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Piecyk gazowy RAVANSON LD-168N
Piecyk gazowy RAVANSON LD-168N
0 zł
349.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 349.99 zł
Piecyk gazowy DEDRA DED9975
Piecyk gazowy DEDRA DED9975
0 zł
413.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 413.99 zł
Advertisement

Obecnie pracownicy Tauron Polska Energia S.A. pracują nad przywróceniem zasilania. To jednak może długo potrwać. Cała ta sytuacja pokazuje, że warto mieć nie tylko awaryjne źródło prądu, ale także i ciepła. To jest kluczowe zwłaszcza zimą. Przy ostrzejszym mrozie mogłoby być naprawdę nieprzyjemnie. 

Image
telepolis
blackout brak prądu
Zródła zdjęć: shutterstock
Źródła tekstu: RMF24