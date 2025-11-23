Polskie miasto bez, ogrzewania prądu i ciepłej wody. I właśnie dlatego trzeba być gotowym na blackout

Chociaż mieszkańcy raczej woleliby uniknąć tej sławy. Otóż stało się to, przed czym ostrzegały alerty RCB: pod wpływem zalegającego śniegu uszkodzone zostały linie przesyłające prąd. Co gorsza, odcięta została także lokalna elektrociepłownia.

Awaria sieci elektrycznej w Gorlicach

Jak po godzinie 16:00 poinformował Urząd Miejski w Gorlicach, znaczna część miasta jest pozbawiona energii elektrycznej. To jednak jest najmniejszy problem w obecnej sytuacji. Odcięcie elektrociepłowni sprawiło, że osoby korzystające z sieci miejskiej mogą się pożegnać z ogrzewaniem, a awaryjna farelka elektryczna jest równie bezużyteczna, co zimne kaloryfery. Brak ciepłej wody, która również pochodzi z elektrociepłowni również daje się we znaki.