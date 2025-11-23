Rząd rozda 735 tysięcy laptopów i tabletów. Również sprzęt Apple

W pierwszej turze wyłoniono dostawców sprzętu, który będzie wykorzystywany przez uczniów do celów edukacyjnych już na przełomie 2025 i 2026 roku. Całe postępowanie zostało podzielone na trzy części (laptopy, laptopy przeglądarkowe i tablety) oraz 73 podregiony według podziału GUS. Widać różnorodność, bowiem wygrały urządzenia od takich firm jak ASUS, Acer, Apple, Dell, Lenovo, HP oraz Samsung.

Łączny budżet to ponad 1,7 miliarda złotych z KPO

Biorąc pod uwagę liczbę laptopów i wartość umów, różnice między modelami są niewielkie. Najtańszy sprzęt ma kosztować 2863,44 złotych za sztukę, najdroższy zaś 2876,97 złotych. Niestety nie podano dokładnych konfiguracji, ale patrząc po seriach, najbardziej zadowoleni będą uczniowie, do których trafi Lenovo ThinkBook 16 Gen 8.

Mowa o rozwiązaniach biznesowych, przeważnie na procesorach Intel Core 13. i 14. generacji, 8-16 GB pamięci RAM z możliwością rozszerzenia, SSD PCIe 4.0 x4. Dopełnia to aluminiowa obudowa i 16-calowa matryca IPS.

Oczywiście pojawi się też sporo tzw. Chromebooków — dość słabych i plastikowych urządzeń, którym daleko do typowego laptopa. Wystarczają jednak do nauki i przeglądania internetu. Mówimy o różnicy w liczbach na poziomie 404 250 laptopów kontra 110 250 chromebooków.

Dopełni to 220 500 tabletów, w tym 16 172 sztuk iPadów od Apple, które będą kosztować prawie 29 milionów złotych. Budzi to spore wątpliwości, gdyż korzystają one z zupełnie innego ekosystemu niż wymienione wcześniej urządzenia. W tym przypadku ma być to iPad 11. generacji (2025) z układem Apple A16, warty wg. przetargu około 1541 złotych za sztukę.