Masz Orange na kartę? Powitaj nową rzeczywistość

Zmiany w doładowaniach Orange

Jeśli posiadasz numer w ofercie prepaid, z pewnością znasz ten scenariusz. Brakuje ci kilku złotych do aktywacji pakietu, ale musisz kupić doładowanie za znacznie wyższą, "sztywną" kwotę. Te czasy w Orange właśnie odchodzą w niepamięć. Operator ogłosił właśnie zaktualizowanie swojej stronę internetowej służącej do zasileń konta. Zmiana jest prosta, ale kluczowa dla wygody klientów.

Od teraz na stronie www.doladowania.orange.pl pojawiła się długo wyczekiwana elastyczność. Pomarańczowy operator wciąż sugeruje pewne kwoty, ale lista ta uległa zmianie. Zamiast starych, oklepanych stawek, system podpowiada teraz na przykład 7 zł lub 15 zł. Orange tłumaczy to wzmożonymi potrzebami użytkowników oraz obecną sytuacją rynkową. To jednak nie jest najważniejsza część tej nowości.

Ty decydujesz, ile płacisz

Największą zmianą jest dodanie magicznego okienka na końcu listy wyboru. Użytkownik może teraz wpisać własną, dowolną kwotę doładowania. Masz pełną swobodę, o ile zmieścisz się w ustalonym limicie. Minimalna kwota zasilenia to 5 złotych. Jeśli potrzebujesz doładować konto za 12 zł lub 23 zł – teraz zrobisz to bez problemu.

Warto jednak pamiętać o pewnym ograniczeniu. Nowa funkcja dotyczy wyłącznie doładowań realizowanych przez Internet. Jeśli przyzwyczaiłeś się do kupowania zdrapek lub kodów w kioskach, sklepach spożywczych czy na stacjach benzynowych, nic się dla ciebie nie zmienia. Tam wciąż obowiązują tradycyjne, sztywne nominały ustalone przez sieć sprzedaży.