Play: wielka awaria już opanowana. Nie wszystkie stacje jeszcze działają

W poniedziałek w niektórych regionach Polski, zwłaszcza w województwach podkarpackim, małopolskim i lubelskim, doszło do awarii ponad 200 stacji bazowych Play, wywołanej marznącym śniegiem i złymi warunkami atmosferycznymi. Sprawa była na tyle poważna, że poinformował o tym wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.

Obecnie sytuacja jest już opanowana, choć nie wszystkie stacje bazowe jeszcze w pełni działają. Użytkownicy sieci nie powinni jednak tego odczuć, bo działające BTS-y zapewniają odpowiedni ruch sieciowy.

Awaria BTS-ów w sieci Play opanowana. Na tę chwilę niedostępność raportuje maksymalnie 50 stacji bazowych (podkarpackie, małopolskie, dolnośląskie i śląskie) w sieciach wszystkich operatorów. Taki poziom dotyka promila klientów i nie ma już wpływu na działanie sieci. Aktualne dane są na bieżąco przekazywane do Urzędu Komunikacji Elektronicznej – podał wiceminister cyfryzacji.

Wiceminister Michał Gramatyka poinformował, że najbardziej dotkniętymi regionami były województwa podkarpackie, małopolskie i lubelskie. Obecnie niedostępne stacje to głównie te zlokalizowane również w województwach dolnośląskim i śląskim.