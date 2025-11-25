Wiadomości

Play: wielka awaria już opanowana. Nie wszystkie stacje jeszcze działają

Play od wczoraj nękany był poważną awarią. Nie działały stacje bazowe w południowej Polsce. Jak zapewnia na platformie X wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, udało się już rozwiązać problem, chociaż cześć BTS-ów jeszcze nie funkcjonuje prawidłowo.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:09
8
W poniedziałek w niektórych regionach Polski, zwłaszcza w województwach podkarpackim, małopolskim i lubelskim, doszło do awarii ponad 200 stacji bazowych Play, wywołanej marznącym śniegiem i złymi warunkami atmosferycznymi. Sprawa była na tyle poważna, że poinformował o tym wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Obecnie sytuacja jest już opanowana, choć nie wszystkie stacje bazowe jeszcze w pełni działają. Użytkownicy sieci nie powinni jednak tego odczuć, bo działające BTS-y zapewniają odpowiedni ruch sieciowy.

Awaria BTS-ów w sieci Play opanowana. Na tę chwilę niedostępność raportuje maksymalnie 50 stacji bazowych (podkarpackie, małopolskie, dolnośląskie i śląskie) w sieciach wszystkich operatorów. Taki poziom dotyka promila klientów i nie ma już wpływu na działanie sieci. Aktualne dane są na bieżąco przekazywane do Urzędu Komunikacji Elektronicznej

– podał wiceminister cyfryzacji.

Wiceminister Michał Gramatyka poinformował, że najbardziej dotkniętymi regionami były województwa podkarpackie, małopolskie i lubelskie. Obecnie niedostępne stacje to głównie te zlokalizowane również w województwach dolnośląskim i śląskim.

Operator Play potwierdził, że problemy były efektem intensywnych opadów śniegu, które spowodowały m.in. brak prądu i trudności komunikacyjne uniemożliwiające szybki dostęp do stacji. Służby techniczne operatora pracowały intensywnie, by ograniczyć skutki awarii i przywrócić łączność.

Image
telepolis
awaria play awaria play
Zródła zdjęć: Shutterstock