Wiadomości

Plus na mikołajki: światłowód od środka i szyfrowanie SMS-ów

Plus zaprasza na mikołajki w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Na odwiedzających czeka wydarzenie pełne eksperymentów, światła i technologii. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:18
Plus – partner wspierający Centrum Nauki Kopernik od początku jego istnienia – zaprasza na wydarzenie „Dzień na Plus. Prezentujemy naukę”, które odbędzie się 6 grudnia w godz. 9:00-19:00. Operator zapewnia, że to będzie wyjątkowa wizyta. Oprócz fascynujących wystaw i interaktywnych eksponatów przygotowano dodatkowe atrakcje, które połączą naukę z zabawą. 

Uczestnicy przekonają się, jak światło i prędkość przepływu informacji zmieniają nie tylko Ziemię, ale i kosmos. Bilet do Kopernika na ten mikołajkowy dzień to świetny pomysł na prezent – inspirujące doświadczenie i wspólnie spędzony czas to najcenniejsze, co można podarować

– zachęca Plus.

W programie znalazło się kilka mocnych punktów.

Portrety w filtrze światłowodowym 

Na specjalnym stanowisku, w fotobudce AI, będzie można zrobić sobie zdjęcie w oprawie wizualnej. Kontury postaci podkreślone zostaną

świetlnymi smugami w filtrze inspirowanym światłowodem Plusa. Zdjęcie trafi prosto na telefon lub maila – pamiątka bez drukowania, za to z cyfrowym blaskiem.

Sztuka malowana światłem

Co godzinę planowany jest pokaz malowania wiązką światła. Dynamiczne obrazy stworzone zostaną przez zaproszonego artystę w ciemności. Plus obiecuje, że będzie to prawdziwa uczta dla oczu i wyobraźni. 

Świetlne obrazy

Dzięki długiemu czasowi naświetlania, aparat fotograficzny jest w stanie zarejestrować ruchy światła. Przekonają się o tym odwiedzający, którzy stworzą własne, kreatywne graffiti za pomocą latarek.

Zaszyfruj SMS

To okazja, by poznać różne metody szyfrowania i odszyfrowywania wiadomości oraz przekonać się, czym są bity i jak komputery wykorzystują je do przesyłania informacji. 

O!Świecenie

Jak powstaje światło, co zawdzięczamy barwom i jak wygląda rzeczywistość pozbawiona kolorów? Podczas eksperymentów zostaną odkryte różne źródła światła – także te, które w zasadzie nie powinny świecić. Uczestnicy sprawdzą, jak można manipulować kolorami oraz zajrzą do monochromatycznego świata, w którym króluje tylko jedna barwa. 

W światłowodzie

Jak działa światłowód i dlaczego internet może być tak szybki? Odpowiedzi na te pytania przyniosą warsztaty, podczas których światłowód będzie można obejrzeć z bliska. Zostanie zaprezentowany efekt przemieszczania się światła lasera wewnątrz włókna, a także zasada działania kabla w praktyce – poprzez eksperyment z laserem i wodą.

Wzory w świetle i wodzie

Dyfrakcja to zjawisko, które zachodzi wszędzie wokół nas, nie każdy jednak wie, jak wygląda. W Koperniku będzie można zobaczyć je na własne oczy i zachwycić się feerią barw. 

Doktor z TikToka

Popularny twórca naukowy, Doktor z TikToka, pojawi się w Koperniku, aby w ciekawy sposób opowiedzieć, na jakich zasadach działają nowoczesne technologie. Uczestnicy poznają tajniki komunikacji między stacją kosmiczną a Ziemią, mechanizmy przesyłania sygnałów na ogromne odległości oraz rolę światła w transmisji danych. Po prezentacji będzie można zrobić zdjęcie z influencerem oraz zdobyć drobny upominek, który rozświetli zimowe wieczory.

Wydarzenie jest biletowane – wszystkie atrakcje będą dostępne w ramach standardowych biletów na Wystawy. Operator przygotował także pulę voucherów, które można wygrać w konkursie na kanałach społecznościowych Plusa.

Image
telepolis
Centrum Nauki Kopernik mikołajki plus światłowod
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Plus
Źródła tekstu: Plus