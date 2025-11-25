Meta doskonale wie, jak Facebook jest szkodliwy i próbowała to ukryć

W 2020 roku wystartował Projekt Mercury. Czyli wewnętrzne badanie Facebooka powstałe we współpracy z firmą badawczą Nielsen. Sama procedura testowa jest bardzo prosta: poproszono ludzi o wypełnienie ankiety na temat ich poziomu depresji, lęku, samotności i negatywnej oceny własnej osoby. Sęk w tym, że część z badanych regularnie korzystała z Facebooka, a część z nich odstawiło ten portal społecznościowy na tydzień. Efekt? Różnice w obydwu tych grupach były gigantyczne na korzyść tych, którzy odstawili serwis.

Dalsza część tekstu pod wideo

Meta ukrywała wyniki

Co zrobiła Meta? Rzecz jasna projekt został natychmiastowo zamknięty, a jego wyniki skrzętnie schowane do szuflady. Według wewnętrznej komunikacji w firmie, wyniki badań były podważane i zrzucane na nagonkę na media społecznościowe. Mimo to, zamiast przeprowadzić dokładniejsze testy na szeroką skalę, gigant postanowił po prostu ukryć niewygodne wyniki i im przeczyć.