T-Mobile kusi klientów Orange, Play i Plus tańszym paliwem

T-Mobile ogłosił dziś z BP promocję na tańsze paliwo, skierowaną do swoich klientów. Ale nie tylko do nich – z podobną akcją ruszył, kusząc rabatami użytkowników Orange, Play i Plus, a także mniejszych operatorów. Jaki T-Mobile ma w tym interes? Warunkiem jest zgoda na kontakt i przedstawienie oferty przez magentową sieć.