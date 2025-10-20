Cena paliwa w dół o 40 gr. Wystarczy jedna aplikacja

Jeśli jesteś klientem T-Mobile, możesz mieć powody do zadowolenia. Magentowy operator ponownie nawiązał współpracę ze stacjami paliw BP, co dla kierowców oznacza jedno – realne oszczędności. Efektem jest spory rabat na paliwo, dostępny dla każdego uczestnika programu lojalnościowego Magenta Moments. Wszystko, czego potrzebujesz, to aplikacja Mój T-Mobile.

Taniej o 40 groszy na litrze. Jak skorzystać?

Mechanizm działania promocji jest bardzo prosty. W ramach nowej akcji klienci T-Mobile mogą obniżyć cenę paliwa aż o 40 groszy na każdym litrze. Aby aktywować zniżkę, wystarczy uruchomić aplikację Mój T-Mobile i przejść do zakładki Magenta Moments. Tam, za 100 punktów w programie (tzw. Serc), można odblokować unikalny kod rabatowy.

Kod należy okazać kasjerowi na stacji BP przed dokonaniem płatności. Rabat zostanie naliczony na maksymalnie 30 litrów paliwa. Co ważne, z oferty można korzystać raz w tygodniu, co pozwala na regularne oszczędzanie przez cały okres trwania promocji.

To jednak nie wszystko. T-Mobile przygotował też coś dla miłośników małej czarnej i gorących przekąsek. W tej samej aplikacji, za jedyne 50 Serc, można odebrać kupon 1+1. Dzięki niemu, kupując jednego hot doga lub jedną kawę w Wild Bean Café, drugą taką samą pozycję otrzymamy za symboliczny 1 grosz.

O czym warto pamiętać?

Promocja ma swoje ramy czasowe i kilka zasad, o których warto wiedzieć. Przede wszystkim jest dostępna w okresie od 20 października do 21 grudnia 2025 roku. Nowe kody rabatowe pojawiają się w aplikacji w każdy poniedziałek i są ważne do najbliższej niedzieli.