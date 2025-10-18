Po co Polakom paracetamol i smartfon? Odpowiedź szokuje

Społeczność TikToka co jakiś czas wpada na pomysł tzw. challenge'ów, które wymagają zrobienia czegoś nietypowego i nagrania to na filmie. Już pal licho gdy to coś zabawnego lub nieszkodliwego. Niestety, często są to groźne rzeczy, które mogą okazać się opłakane w skutkach. Tym razem wrócił challenge związany z lekami — informuje Wyborcza.

Łykają i nagrywają

Mowa o #paracetamolchallenge. Wyzwanie polega na połknięciu kilku lub nawet kilkunastu tabletek paracetamolu. Całość oczywiście musi być nagrana na filmie, włącznie z ewentualnymi skutkami konsumpcji leku. Wideo nagrywają nawet kilkuletnie dzieci. Z kolei nastolatkowie potrafią tabletki popijać dużymi dawkami alkoholu.

Problem polega na tym, że tego typu leki są łatwo dostępne. Ich sprzedaż nie jest też ograniczona ze względu na wiek. Tym samym paracetamol może kupić nawet osoba niepełnoletnia.

Młodzi nie zdają sobie sprawy, że przedawkowanie paracetamolu nie daje objawów, a przynajmniej nie od razu. Dopiero po czasie mogą pojawić się brak apetytu, a nawet wymioty. Niestety, wtedy może być już za późno. Zażycie zbyt dużej ilości leku może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia wątroby i śmierci.

Lekarze przestrzegają przed tego typu wyzwaniami. W przypadku paracetamolu da się coś zrobić w ciągu pierwszych 12 godzin od zażycia. Po 24 godzinach to już loteria i skutki mogą okazać się tragiczne.