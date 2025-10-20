Wielka awaria w światowym Internecie. Wiele usług nie działa

Wystarczy spojrzeć na wykresy na stronie downdetector.pl, aby przekonać się, że około godziny 9:00 rano czasu polskiego doszło do awarii kilku usług. Na liście znajdują się między innymi: asana, Canva, Roblox, Fortnite, Cash Royale, Dualingo, Signal, Snapchat, Trello, Epic Games, PUBG, Apex Legends, Tidal, Slack czy też Perplexity. Na liście znajduje się także nasz polski ZUS. Wszystkie te usługi i serwisy w jednym momencie zaczęły mieć problemy?

Dalsza część tekstu pod wideo

Co jest przyczyną? Na razie nie wiadomo. Możemy jednak podejrzewać, że tkwi ona w AWS, czyli Amazon Web Services. Usługa Amazona również ma problemy. Prawdopodobnie wszystkie wymienione serwisy, gry i platformy w mniejszym lub większym stopniu korzystają z serwerów Amazona. Zaktualizujemy tego newsa, gdy dowiemy się czegoś więcej.

AKTUALIZACJA:

Mamy potwierdzenie, że za awarią stoi usługa AWS (Amazon Web Services). Potwierdziło to kilka firm, które w mediach społecznościowych wystosowały przeprosiny w związku z awarią ich usług.

Należy pamiętać, że z powodu powszechnej awarii Amazon Web Services (AWS) mogą wystąpić tymczasowe zakłócenia w działaniu naszych usług. Problem ten nie dotyczy wyłącznie Cielo, ale ma wpływ na wiele usług cyfrowych na całym świecie, w tym również na nasze. poinformowała firma Cielo.

Podobne informacje przekazały między innymi Yala Softwares oraz Coinbase. Amazon na razie nie ujawnił przyczyn problemów.

AKTUALIZACJA 2: