Orange sypnął gigabajtami. Na start aż 1000 GB za darmo

Jesień to idealny moment na porządki, także w ofertach komórkowych. Jeśli Twój obecny pakiet Internetu kurczy się zbyt szybko, warto rozejrzeć się za czymś nowym. Szczególnie, że Orange właśnie odpalił promocję w nju na kartę. Trudno przejść obok niej obojętnie. Pomarańczowy operator postanowił przyciągnąć klientów do swojej oferty naprawdę potężnym argumentem.

Mowa o darmowym pakiecie danych. I to nie byle jakim. Nowi klienci, którzy zdecydują się przenieść swój numer do nju na kartę, dostaną w prezencie aż 401 GB Internetu. Pakiet włączy się automatycznie w ciągu 48 godzin od aktywacji numeru w sieci. Jest jeden warunek – trzeba przenieść numer z sieci innego operatora. Na wykorzystanie dodatkowych danych masz miesiąc.

Możesz mieć jeszcze więcej

401 GB to dopiero początek. Operator pozwala połączyć tę promocję z innym, stałym bonusem. Wystarczy jedna prosta czynność, by dobić do zawrotnej liczby 1000 GB na start. To paczka, którą nie jest łatwo zużyć.

Jak zdobyć bonus? Wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści ZGODA pod numer 80990. W ten sposób wyrazisz zgody marketingowe, a nju w zamian dorzuci Ci kolejne 599 GB. Obie paczki się sumują, dając równy 1 TB danych do wykorzystania.