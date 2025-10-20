Empik oddaje pieniądze. Sprawdź, czy jesteś na liście

Chodzi o sklep internetowy Empik.com. Wielu klientów w ostatnich latach skarżyło się na problemy z realizacją zamówień. Zdarzało się, że opłacony towar w ogóle nie docierał, bo transakcja była anulowana przez sklep, często z powodu rzekomego braku produktu na magazynie. Co ciekawe, ten sam produkt bywał nadal dostępny na stronie, ale już w wyższej cenie. Innym problemem były notoryczne opóźnienia w dostawie.

Sprawie przyjrzał się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, podkreślił, że deklarowany czas dostawy nie jest luźną obietnicą, a konkretnym zobowiązaniem, z którego sklep musi się wywiązać. Nagminne anulowanie zamówień i opóźnienia mogą być traktowane jako wprowadzanie klientów w błąd.

Kupując online, konsumenci polegają na informacjach udostępnianych im przez przedsiębiorców. Mają prawo zakładać, że produkty, które mogą włożyć do wirtualnego koszyka i zamówić, są rzeczywiście dostępne, a informacje o czasie ich wysyłki i dostarczenia są prawdziwe. Nie jest to tylko luźna deklaracja sprzedawcy, ale konkretne zobowiązanie umowne. Nie powinno dochodzić do sytuacji, w których zamówienie jest anulowane bądź towar nie dociera na czas. Jeśli dzieje się tak nagminnie, może to świadczyć o wprowadzaniu konsumentów w błąd. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

Pieniądze i bony dla poszkodowanych

Interwencja urzędu przyniosła konkretne efekty. Empik nie tylko zobowiązał się do poprawy swoich procedur, ale również do przyznania rekompensat klientom, którzy zostali dotknięci problemami w przeszłości. Jeśli robiłeś zakupy w tej sieci, sprawdź, czy należysz do jednej z trzech grup, którym przysługuje zadośćuczynienie.

Anulowane zamówienie (w latach 2022-2024): Jeśli sklep przyjął Twoje zamówienie do realizacji, a następnie je anulował, możesz wybrać jedną z trzech opcji: 30 zł zwrotu na konto, kod rabatowy o wartości 40 zł na kolejne zakupy lub trzy darmowe produkty cyfrowe (np. e-booki, audiobooki).





Opóźniona dostawa (w latach 2022-2023): Jeżeli Twoja paczka dotarła po zadeklarowanym terminie, należy Ci się: 10 zł zwrotu gotówki, kod rabatowy na 15 zł lub dwa darmowe produkty cyfrowe.





Opóźniona wysyłka, ale dostawa na czas (w latach 2022-2023): W tym przypadku możesz odebrać jeden darmowy produkt cyfrowy z przygotowanej puli.

Jak odebrać rekompensatę?

Nie musisz sam zgłaszać się do sklepu. Empik sam kontaktuje się z uprawnionymi klientami, wysyłając do nich wiadomość e-mail lub SMS. Warto dokładnie przeszukać swoją skrzynkę, w tym foldery takie jak SPAM czy Oferty. Informacja o możliwości odbioru rekompensaty powinna być również widoczna po zalogowaniu na konto w serwisie empik.com oraz w aplikacji mobilnej.