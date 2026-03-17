T-Mobile zaprasza do wielkanocnej zabawy. Ocal jajo i zgarnij nagrodę
Z okazji zbliżającej się Wielkanocy T-Mobile uruchomił kolejną edycję gry w swojej aplikacji mobilnej. Użytkownicy mogą w niej zdobyć nagrody rzeczowe i punkty lojalnościowe. Akcja potrwa przez kilka tygodni.
Powrót ubiegłorocznego hitu, czyli Ocal jajo 2
Gra, która w rok temu przyciągnęła do ekranów rzesze użytkowników, doczekała się kontynuacji. T-Mobile oficjalnie przywrócił do programu Magenta Moments zręcznościową zabawę polegającą na wirtualnym łapaniu jajek.
Akcja jest przeznaczona dla klientów VIP posiadających aktywną usługę głosową. Rozgrywka wystartowała 17 marca i potrwa do 6 kwietnia 2026 roku. Aby rywalizacja była sprawiedliwa i emocjonująca przez cały czas, podzielono ją na 3 niezależne, tygodniowe edycje.
Zasady gry – liczy się skupienie
Mechanika z pozoru wydaje się bardzo prosta, jednak z każdym kolejnym poziomem wymaga coraz lepszego refleksu. Oto, na co musisz uważać podczas gry:
- łapiesz zwykłe jajko – zdobywasz 1 punkt,
- jajko upada i zostaje z niego skorupka – tracisz 1 z 3 dostępnych żyć,
- łapiesz złote jajko – odzyskujesz utracone życie (warto na nie polować),
- łapiesz bombę – tracisz 2 punkty.
Wszystkie zdobyte punkty sumują się i decydują o Twojej pozycji w rankingu danej edycji. Co istotne, grać można (i warto) wielokrotnie, ponieważ każda próba to szansa na wyższy wynik w ostatecznym zestawieniu.
Co można wygrać?
T-Mobile przygotował dwa rodzaje nagród. Pierwsze z nich trafią do mistrzów zręczności, natomiast drugie – do najbardziej wytrwałych graczy.
Nagrody dla najlepszych (co tydzień)
- 250 najlepszych graczy w każdej z trzech edycji otrzyma vouchery o wartości 50 zł na platformę Zalando. Kody zostaną wysłane SMS-em na numer podany w zgłoszeniu, maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia danego etapu.
Gwarantowane bonusy za aktywność
Nawet jeśli nie znajdziesz się na szczycie tabeli, samo zaangażowanie w grę gwarantuje dodatkowe "serca" w programie Magenta Moments:
- rozegranie minimum 30 gier = 1000 serc,
- rozegranie od 20 do 29 gier = 500 serc,
- rozegranie od 10 do 19 gier = 250 serc.
Bonusowe serca zasilą konta użytkowników najwcześniej 14 kwietnia tego roku, o czym operator poinformuje SMSem.
Jak zacząć i o czym pamiętać?
Wejście do gry wymaga odblokowania dostępu w aplikacji Mój T-Mobile za symboliczną opłatę 30 serc. Po pobraniu kodu i kliknięciu „Chcę zrealizować teraz”, zostaniesz od razu przeniesiony na stronę rozgrywki.
Aby wziąć udział w akcji, musisz posiadać numer PESEL zarejestrowany w systemach operatora i mieć możliwość wykonywania połączeń wychodzących. Zwróć też uwagę na poniższe zasady:
- Klienci ofert na kartę lub MIX muszą posiadać aktywny numer od co najmniej 90 dni, zasilony w tym czasie kwotą minimum 50 zł (lub opłacać cykliczną usługę GO!XL).
- Z rywalizacji całkowicie wykluczone są osoby korzystające z testowej usługi "Testujesz – decydujesz eSIM".
- Magentowy operator wprost zaznacza, że gracze posiłkujący się botami, skryptami lub innymi narzędziami automatyzującymi, będą kategorycznie wykluczani z zabawy.
Dodatkowe informacje znajdziesz w regulaminie gry "Ocal jajo 2!".