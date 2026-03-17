T-Mobile zaprasza do wielkanocnej zabawy. Ocal jajo i zgarnij nagrodę

Powrót ubiegłorocznego hitu, czyli Ocal jajo 2

Gra, która w rok temu przyciągnęła do ekranów rzesze użytkowników, doczekała się kontynuacji. T-Mobile oficjalnie przywrócił do programu Magenta Moments zręcznościową zabawę polegającą na wirtualnym łapaniu jajek.

Dalsza część tekstu pod wideo

Akcja jest przeznaczona dla klientów VIP posiadających aktywną usługę głosową. Rozgrywka wystartowała 17 marca i potrwa do 6 kwietnia 2026 roku. Aby rywalizacja była sprawiedliwa i emocjonująca przez cały czas, podzielono ją na 3 niezależne, tygodniowe edycje.

Zasady gry – liczy się skupienie

Mechanika z pozoru wydaje się bardzo prosta, jednak z każdym kolejnym poziomem wymaga coraz lepszego refleksu. Oto, na co musisz uważać podczas gry:

łapiesz zwykłe jajko – zdobywasz 1 punkt,

jajko upada i zostaje z niego skorupka – tracisz 1 z 3 dostępnych żyć,

łapiesz złote jajko – odzyskujesz utracone życie (warto na nie polować),

łapiesz bombę – tracisz 2 punkty.

Wszystkie zdobyte punkty sumują się i decydują o Twojej pozycji w rankingu danej edycji. Co istotne, grać można (i warto) wielokrotnie, ponieważ każda próba to szansa na wyższy wynik w ostatecznym zestawieniu.

Co można wygrać?

T-Mobile przygotował dwa rodzaje nagród. Pierwsze z nich trafią do mistrzów zręczności, natomiast drugie – do najbardziej wytrwałych graczy.

Nagrody dla najlepszych (co tydzień)

250 najlepszych graczy w każdej z trzech edycji otrzyma vouchery o wartości 50 zł na platformę Zalando. Kody zostaną wysłane SMS-em na numer podany w zgłoszeniu, maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia danego etapu.

Gwarantowane bonusy za aktywność

Nawet jeśli nie znajdziesz się na szczycie tabeli, samo zaangażowanie w grę gwarantuje dodatkowe "serca" w programie Magenta Moments:

rozegranie minimum 30 gier = 1000 serc,

rozegranie od 20 do 29 gier = 500 serc,

rozegranie od 10 do 19 gier = 250 serc.

Bonusowe serca zasilą konta użytkowników najwcześniej 14 kwietnia tego roku, o czym operator poinformuje SMSem.

Jak zacząć i o czym pamiętać?

Wejście do gry wymaga odblokowania dostępu w aplikacji Mój T-Mobile za symboliczną opłatę 30 serc. Po pobraniu kodu i kliknięciu „Chcę zrealizować teraz”, zostaniesz od razu przeniesiony na stronę rozgrywki.

Aby wziąć udział w akcji, musisz posiadać numer PESEL zarejestrowany w systemach operatora i mieć możliwość wykonywania połączeń wychodzących. Zwróć też uwagę na poniższe zasady:

Klienci ofert na kartę lub MIX muszą posiadać aktywny numer od co najmniej 90 dni, zasilony w tym czasie kwotą minimum 50 zł (lub opłacać cykliczną usługę GO!XL).





Z rywalizacji całkowicie wykluczone są osoby korzystające z testowej usługi "Testujesz – decydujesz eSIM".





Magentowy operator wprost zaznacza, że gracze posiłkujący się botami, skryptami lub innymi narzędziami automatyzującymi, będą kategorycznie wykluczani z zabawy.