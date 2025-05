T-Mobile maluje Polskę na magentowo. Zasięg 5G Bardziej jest coraz większy

Wiadomości

T-Mobile Polska kontynuuje intensywną rozbudowę swojej infrastruktury sieciowej, co przekłada się na coraz lepszy zasięg i dostęp do nowoczesnych technologii 5G w pasmie C dla mieszkańców kraju. W ostatnim tygodniu operator może pochwalić się uruchomieniem aż 44 nowych stacji bazowych oraz znaczącym poszerzeniem dostępności swojej flagowej usługi 5G Bardziej, która dociera już do niemal połowy populacji Polski.