Wiadomości

Chcesz mieć 5G Bardziej? T-Mobile ma świeżą listę miast

Operatorzy nie zwalniają tempa w wyścigu o najlepsze 5G w kraju. T-Mobile właśnie pochwalił się nowymi lokalizacjami i imponującym wynikiem.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:10
4
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Chcesz mieć 5G Bardziej? T-Mobile ma świeżą listę miast

Jesienne wieczory sprzyjają nadrabianiu seriali, a do tego potrzebny jest szybki i stabilny Internet. T-Mobile dobrze o tym wie i właśnie ogłosił, że jego flagowa sieć 5G Bardziej dociera do kolejnych mieszkańców Polski. Magentowy operator pochwalił się uruchomieniem nowych stacji bazowych w paśmie C, co jest kluczem do wysokich prędkości.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jeśli czekałeś na lepszy zasięg w swojej okolicy, to dobry moment, by sprawdzić najnowszą aktualizację.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon HUAWEI Nova 13 12/256GB 6.7" 120Hz Czarny
Smartfon HUAWEI Nova 13 12/256GB 6.7" 120Hz Czarny
0 zł
1699 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699 zł
Telefon BEMI Tok Fioletowy
Telefon BEMI Tok Fioletowy
0 zł
199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 199.99 zł
Smartfon MEIZU Note 21 4/256GB 6.74" 90Hz Niebieski
Smartfon MEIZU Note 21 4/256GB 6.74" 90Hz Niebieski
0 zł
569.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 569.99 zł
Advertisement

Nowe miasta na mapie 5G Bardziej

Tym razem magentowa sieć skupiła się na czterech lokalizacjach. Na liście miejsc, do których po raz pierwszy dotarł sygnał 5G Bardziej, znalazły się dwa miasta – KrotoszynZgorzelec.

Operator nie zapomniał też o wzmocnieniu sygnału tam, gdzie był on już obecny. Dodatkowy "zastrzyk" mocy i stabilności połączeń otrzymali mieszkańcy Janek oraz Poznania.

Chcesz mieć 5G Bardziej? T-Mobile ma świeżą listę miast

Już ponad połowa Polaków w zasięgu

Te cztery nowe stacje to tylko wierzchołek góry lodowej. T-Mobile poinformował, że w całej Polsce działa już imponująca liczba 4324 stacji bazowych 5G w paśmie C. To właśnie ta infrastruktura pozwoliła operatorowi na osiągnięcie dwóch kluczowych celów.

Po pierwsze, T-Mobile chwali się, że jest w stanie zaoferować zasięg 5G Bardziej dla ponad połowy populacji Polski. To kamień milowy, który pokazuje, jak szybko postępuje budowa sieci najnowszej generacji. Po drugie, operator przypomina o swoim sukcesie w rankingu Speedtest.net, gdzie jego sieć została uznana za najszybszą w Polsce w pierwszym półroczu 2025 roku. Jak widać, firma nie zamierza zwalniać tempa i zapowiada dalszy, intensywny rozwój.

T Phone 3
3 opinii
T Phone 3

T Phone 3
3 opinii
Ekran 6.60" IPS LCD
Pamięć RAM 6 GB
Procesor 2.4 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 128 GB
Zobacz więcej

Zobacz: T Phone 3 ma asa w rękawie. Tego nie znajdziesz u konkurencji (test)
Zobacz: Tablet, który udaje papier i Perplexity Pro w cenie. T-Mobile zrobił to dobrze (test)

Image
telepolis
T-Mobile ookla szybki internet 5G w T-Mobile Zasięg 5G nowe stacje bazowe prawdziwe 5G zasięg 5G Bardziej Ookla Speedtest Awards 5G w paśmie C
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile