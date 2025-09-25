Chcesz mieć 5G Bardziej? T-Mobile ma świeżą listę miast

Jesienne wieczory sprzyjają nadrabianiu seriali, a do tego potrzebny jest szybki i stabilny Internet. T-Mobile dobrze o tym wie i właśnie ogłosił, że jego flagowa sieć 5G Bardziej dociera do kolejnych mieszkańców Polski. Magentowy operator pochwalił się uruchomieniem nowych stacji bazowych w paśmie C, co jest kluczem do wysokich prędkości.

Jeśli czekałeś na lepszy zasięg w swojej okolicy, to dobry moment, by sprawdzić najnowszą aktualizację.

Nowe miasta na mapie 5G Bardziej

Tym razem magentowa sieć skupiła się na czterech lokalizacjach. Na liście miejsc, do których po raz pierwszy dotarł sygnał 5G Bardziej, znalazły się dwa miasta – Krotoszyn i Zgorzelec.

Operator nie zapomniał też o wzmocnieniu sygnału tam, gdzie był on już obecny. Dodatkowy "zastrzyk" mocy i stabilności połączeń otrzymali mieszkańcy Janek oraz Poznania.

Już ponad połowa Polaków w zasięgu

Te cztery nowe stacje to tylko wierzchołek góry lodowej. T-Mobile poinformował, że w całej Polsce działa już imponująca liczba 4324 stacji bazowych 5G w paśmie C. To właśnie ta infrastruktura pozwoliła operatorowi na osiągnięcie dwóch kluczowych celów.

Po pierwsze, T-Mobile chwali się, że jest w stanie zaoferować zasięg 5G Bardziej dla ponad połowy populacji Polski. To kamień milowy, który pokazuje, jak szybko postępuje budowa sieci najnowszej generacji. Po drugie, operator przypomina o swoim sukcesie w rankingu Speedtest.net, gdzie jego sieć została uznana za najszybszą w Polsce w pierwszym półroczu 2025 roku. Jak widać, firma nie zamierza zwalniać tempa i zapowiada dalszy, intensywny rozwój.