Wszyscy rzucili się na Starlinki. Kolejny milion w półtora miesiąca

47 dni i jest kolejny milion

Pękła masa krytyczna i prysły wątpliwości. Z Internetu satelitarnego Elona Muska korzysta już przeszło 9 mln osób na całym świecie. Od początku listopada do grudnia br. sieć dodawała średnio ponad 20 000 nowych użytkowników dziennie — to prawie 50-procentowe przyspieszenie w stosunku do poprzedniego okresu, kiedy wskaźnik ten wynosił 14,3 tys. osób dziennie.

Na koniec 2024 roku Starlink miał 4,6 mln subskrybentów, w 2025 roku firmie udało się podwoić ten wynik - już w sierpniu można było się chwalić 7 mln. Jeśli obecne trendy się utrzymają, Starlink z łatwością przekroczy 10 milionów abonentów już w styczniu 2026 roku.

Dostępność w całym świecie

Obecna sieć Starlinka obejmuje już 155 krajów i terytoriów — liczba, która wydaje się abstrakcyjna, dopóki nie zastanowi się nad rozmachem przedsięwzięcia. Inżynierowie SpaceX mierzą się z niespotykanymi wyzwaniami w zarządzaniu konstelacją ponad 9000 satelitów na orbicie okołoziemskiej.

Głównym motorem wzrostu Starlinka pozostają tereny wiejskie i inne obszary pozbawione tradycyjnej infrastruktury o zadowalającej jakości. Sieć znajduje zastosowanie również poza domowymi użytkownikami. Około dwudziestu linii lotniczych ogłosiło plany współpracy ze Starlinkiem w celu oferowania szybkiego WiFi na pokładach samolotów, z czego znaczna część już je wdrożyła.

Dodatkowo SpaceX sygnalizuje możliwość wkroczenia na rynek usług komórkowych Powered by Starlink. Sieć satelitarna jest, według słów samego Muska, największym motorem przychodów dla SpaceX. To sugeruje, że wraz ze wzrostem liczby użytkowników, rentowność całej operacji znacznie się poprawia.

SpaceX planuje wejść na giełdę w przyszłym roku, a jego szacunkowa wycena na dzień debiutu to około 1,5 biliona dolarów (to nie błąd, astronomiczne 1500 miliardów dolarów).

Popularność rośnie też w Polsce

Chociaż Starlink nie jest najtańszą opcją dostępu do Internetu w Polsce, w wielu regionach kraju pozostaje jedyną lub przynajmniej zdecydowanie najszybszą. Średnie prędkości internetu Elona Muska wynosiły w połowie tego roku 156 Mb/s dla danych pobieranych i 25 Mb/s dla danych wysyłanych (za SpeedTest.pl). Przy czym przy dobrych warunkach pogodowych pobieranie na poziomie ponad 300 Mb/s nie jest rzadkie.

Stacjonarna oferta w wersji Lite (pobieranie 80-200 Mb/s) z wypożyczonym sprzętem to miesięczne opłaty w wysokości 149 zł. Pełna wersja wiąże się z opłatą 215 zł miesięcznie, ale pobieranie rośnie do zakresu 135 - 305 Mb/s. W obu przypadkach nie ma miesięcznego limitu transferu.