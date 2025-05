Starlinki pomogą w wyborach prezydenckich

Wiadomości

Już w najbliższą niedzielę, 18 maja 2025 roku, Polacy udadzą się do urn, by wybrać prezydenta. Aby zapewnić sprawną pracę komisji wyborczych, szczególnie w miejscach z potencjalnymi problemami z dostępem do tradycyjnej sieci, Instytut Łączności, działając z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji, po raz kolejny dostarczy terminale Starlink. Około 500 lokali wyborczych w całej Polsce otrzyma wsparcie w postaci niezawodnego Internetu satelitarnego.