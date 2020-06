Qualcomm prezentuje Snapdragony Wear 4100 i 4100+ dla urządzeń z Wear OS

Czy wreszcie smartwache z Wear OS przestaną mulić? Jest na to duża szansa, bo Qualcomm zaprezentował nowe układy Snapdragon Wear 4100 i 4100+ z przeznaczeniem dla elektroniki noszonej z systemem Google’a.

Smartwatche z Wear OS mają wielu fanów, jednak równie wielu użytkowników narzeka na niedopracowanie systemu i jego powolne działanie. O ile z pierwszym w tej chwili nie można nic zrobić, to jest nadzieja, że poprawi się płynność i niezawodność pracy smart zegarków. W dwa lata po premierze Snapdragona Wear 3100, który był jedynie nieznacznym usprawnieniem procesora Snapdragon Wear 2100 z 2016 roku, Qualcomm wykonał wreszcie duży krok do przodu i zaprezentował nowa rodzinę Wear 4100.

Nowe układy Snapdragon Wear 4100 i 4100+ wykonane są w procesie technologicznym 12 nm (poprzednik – 28 nm), co powinno przede wszystkim zwiększyć energooszczędność. Producent obiecuje, że czas pracy wzrośnie o 25%.

Snapdragon Wear 4100 składa się z czterech rdzeni Cortex-A53 o taktowaniu 1,7 GHz, co ma gwarantować, że przyrost wydajności wyniesie aż 85%. Za przetwarzanie grafiki odpowiada GPU Adreno 504, zapewniający wydajność o 2,5 raza większą niż oferował poprzednik. Szybsze działanie jednostki to także efekt wykorzystania pamięci LPDDR3 750 MHz. Nie zabrakło ponadto wbudowanego modemu LTE Snapdragon X5, Wi-Fi 802.11a/b/g/n i Bluetooth 5.0 z NFC. Wspierane systemy pozycjonowania to: Beidou, Galileo, GLONASS i GPS. Snapdragon Wear 4100 pozwoli też na współpracę z aparatem o rozdzielczości 16 Mpix.

Snapdragon Wear 4100+ został dodatkowo wyposażony w koprocesor QCC1110 (znany z Wear 3100), którego zadaniem będzie obsługa dodatkowych zadań w tle, takich jak pomiar pracy serca czy monitoring snu. Dzięki temu główny CPU nie będzie obciążany zadaniami, które nie wymagają dużej mocy, ale muszą odbywać się nieustannie.

Snapdragon Wear 4100+ wnosi także dodatkowe usprawnienia w oszczędnym „trybie zegarka”, który wspiera do 64 tys., kolorów, może wyświetlać wskaźnik baterii, alarmy, licznik kroków, przypomnienia, ma także funkcje dotykowe. Podstawowy Wear 4100 nie stwarza takich możliwości, ale przeznaczony jest dla producentów tańszych smartwatchy, bez trybu ambientowego.

Nowe Snapdragony Wear 4100 i 4100+ przeznaczone są do współpracy z Wear OS, ale także z platformą Android Open Source Platform (AOSP). Już wkrótce, w ciągu tygodni należy oczekiwać nowych zegarków, napędzanych przez te jednostki. Jedną z pierwszych zapowiedzi jest nowy TicWatch Pro firmy Mobvoi.

