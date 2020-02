Oppo zacznie produkować swoje własne procesory mobilne? Coraz więcej na to wskazuje

Firma Oppo wraz ze wsparciem OnePlus i Realme będzie produkować własne procesory mobilne. Chociaż to nie pierwsze takie doniesienie, teraz ten plan zaczyna nabierać wyraźniejszych kształtów.

Jak podają chińskie media, z Oppo wyciekła wewnątrzfirmowa notatka skierowana do pracowników, w której zarysowany zostaje plan produkcji własnych układów przez Oppo. Z dokumentu tego wynika, że projekt prowadzony jest przez specjalny dział producenta, stworzony w tym celu pod koniec 2019 roku. Komórka tą przewodzić ma Chan Yen - jeden z dyrektorów pracujących wcześniej w firmie Qualcomm - a wspierać ją będą inżynierowie z siostrzanych firm OnePlus i Realme, należących do tej samej grupy kapitałowej, co Oppo, czyli do BBK.

Te najnowsze informacje współgrają z wcześniejszą deklaracją Chena Yongminga, szefa Oppo, który ujawnił, że firma zamierza w ciągu kolejnych trzech lat przeznaczyć na rozwój własnych technologii blisko 50 miliardów juanów (ponad 28 miliardów złotych), w tym także na produkcję własnych chipów.

Doniesienia o tym, że Oppo pracuje nad własnym chipsetem, pojawiły się już wcześniej. W listopadzie 2019 serwisy technologiczne obiegła informacje, że firma ma w przygotowaniu układ Oppo M1, którego nazwa pojawiła się w europejskim biurze patentowym EUIPO. Premiera tej jednostki miała się ponoć odbyć na tragach MWC 2020. Okazało się jednak, że M1 to nie w pełni funkcjonalny układ SoC, lecz koprocesor wspierający inne układy w smartfonach Oppo i stanowić ma część specyfikacji w nachodzącym smartfonie Oppo Find X2.

Możliwość tworzenia własnych układów SoC to dla producentów urządzeń mobilnych ogromna szansa na umocnienie swojej pozycji na rynku i w większym stopniu uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców. Z drugiej strony jest to ogromne wyzwanie technologiczne i finansowe. Swoje układy produkują tacy giganci jak Samsung czy Huawei, ale należy też pamiętać o nieudanej próbie wejścia na ten rynek firmy Xiaomi. Chiński producent stworzył w 2017 roku swój układ Surge S1, ale nie zapewniło to spodziewanego sukcesu, a dalsze prace zostały wstrzymane.

