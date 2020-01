Xiaomi, Vivo i OPPO zawarły porozumienie. Nowa metoda szybkiego przesyłania plików już gotowa

Firmy Xiaomi, Vivo i OPPO oficjalnie ogłosiły zawarcie inicjatywy "Peer-to-Peer Transmission Alliance". Producenci już w przyszłym miesiącu zamierzają wprowadzić na rynek nowy sposób na przesyłanie plików między urządzeniami mobilnymi za pomocą jednego kliknięcia.

O tym, że Xiaomi, Vivo i OPPO mają plany wprowadzenia nowego standardu przesyłania plików, informowaliśmy już w sierpniu zeszłego roku. Wtedy firmy zapowiadały, że zamierzają wspólnie działać nad nowym projektem i rozpoczęły beta testy swojego systemu. Dziś producenci oficjalnie ogłosili zawarcie porozumienia jako „Peer-to-Peer Transmission Alliance" i zapowiadają, że pierwsze urządzenia zostaną wyposażone w nowe rozwiązanie już w lutym 2020 r. Wtedy też udostępni je firma Vivo. Z kolei OPPO deklaruje, że skorzystają z niego smartfony z systemem ColorOS 7, który instalowany będzie w debiutujących na rynku modelach, ale dostępny ma być też dla urządzeń wydanych w ostatnich miesiącach, np. OPPO Reno2. Xiaomi udostępni tę funkcję w przyszłych aktualizacjach MIUI 11.

Metoda opracowywana przez „Peer-to-Peer Transmission Alliance" ma pozwolić na szybkie przesyłanie plików między smartfonami i innymi urządzeniami, w sposób podobny do tego, jaki zapewnia AirDrop w ekosystemie Apple’a. Producenci, którzy stoją za tą inicjatywą, zwracają uwagę, że wprowadzenie na rynek takiego uniwersalnego standardu będzie szczególnie ważne, gdy startują sieci 5G, w których wzrosną rozmiary pobieranych plików – filmów, zdjęć czy dokumentów. Dzięki nowej metodzie użytkownicy będą mogli łatwiej dzielić się plikami bez obciążania sieci mobilnych.

Rozwiązanie, które chcą promować chińskie marki, nie będzie wymagało instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania ani korzystania z zewnętrznych serwisów. Ma działać we wszystkich smarrtfonach z Androidem, także we własnych wersjach producenckich. Szybkość przesyłania danych ma wynieść do 20 MB/s. Do inicjacji połączenia wykorzystywany będzie Bluetooth, jednak sam transfer danych przebiegać ma po Wi-Fi Direct. Podczas przesyłania plików użytkownicy będą mogli bez ograniczeń korzystać z innych funkcji swoich urządzeń.

Producenci zapraszają do współpracy inne firmy, by razem z nimi wprowadzić standard stosowany w całej branży, we wszystkich smartfonach. "Peer-to-Peer Transmission Alliance" ma czuwać nad przebiegiem prac i wdrożeń nowego sposoby na przesyłanie plików.

