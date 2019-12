OPPO Reno3 i Reno3 Pro z 5G oficjalnie zaprezentowane. Niedrogie 5G dla każdego

Zgodnie z zapowiedziami firma OPPO zaprezentowała dziś swoje dwa nowe smartfony 5G - Reno3 i Reno3 Pro. Wcześniejsze informacje i przecieki na temat tych modeli w większości się potwierdziły. Urządzenia kuszą ciekawą specyfikacją i przystępnymi cenami.

Obydwa Reno3 mają udowadniać, że smartfon z 5G nie musi być drogi. I patrząc na ceny, producentowi udało się to zamierzenie. Jednocześnie nie zabrakło ciekawych rozwiązań – smartfony wyposażone są w dookolny układ anten 360 stopni, który ma zapewnić, ze sygnał będzie prawidłowo odbierany niezależnie o pozycji smartfonu i tego, jak będzie trzymany. Innym ciekawym usprawnieniem jest podwójna łączność 5G i Wi-Fi 5 GHz, dzięki której prędkość pobierania może wzrosnąć o 28 procent.

OPPO Reno3

Niżej pozycjonowany smartfon Reno3 wyposażony jest w płaski ekran AMOLED o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+ z kropelkowym wycięciem mieszczącym aparat do selfie 32 Mpix. W ekran wkomponowany jest czytnik linii papilarnych.

Sercem smartfonu jest układ Mediatek Dimensity 1000L (7 nm) łączący po cztery rdzenie Cortex-A77 i Cortex-A55 oraz GPU Mali-G77. Dzięki wbudowanemu w SoC modemowi 5G smartfon jest w stanie osiągnąć w sieciach 5G sub-6GHz prędkość pobierania do 4,7 Gbps. Przetwarzanie funkcji szybkiej inteligencji zapewnia APU 3.0 (AI Processing Unit). Dostępne są dwie wersje pamięciowe: 8 GB + 128 GB oraz 12 GB + 128 GB.

Sekcję fotograficzną tworzą cztery aparaty – główny 64 Mpix, szerokokątny 8 Mpix, makro 2 Mpix i monochromatyczny 2 Mpix. Bateria smartfonu ma pojemność 4025 mAh i można ją szybko zasilić energią za pomocą technologii VOOC 4.0. Smartfon pracuje pod kontrolą Androida 10 z interfejsem ColorOS 7.

OPPO Reno 3 wyceniony został w Chinach na kwotę 3399 juanów (ok. 1862 zł) za wersję z 8 GB RAM i na 3699 juanów (2017 zł) za wariant 12 GB.

OPPO Reno3 Pro

W wariancie Pro również znalazł się ekran AMOLED Full HD+, tyle że o przekątnej 6,5 cala oraz zagięty na bokach. Tu dla odmiany wycięcie na aparat selfie 32 Mpix ma okrągły kształt i znajduje się w lewym rogu wyświetlacza. Istotną cechą ekranu jest odświeżanie 90 Hz i reakcja na dotyk 180 Hz, a także pokrycie 100% przestrzeni barw DCI-P3. Nie zabrakło wsparcia dla HDR10+. Podobnie jak wersji podstawowej, w modelu Pro zastosowano ekranowy czytnik linii papilarnych.

Za szybką pracę OPPO Reno3 Pro odpowiada ośmiordzeniowy układ Snapdragon 765G ze zintegrowanym modemem 5G, który zapewnia maksymalną szybkość pobierania 3,7 Gbps i wysyłania 1,6 Gbps. Bardziej wydajne wykorzystanie energii przez smartfon podczas pracy w sieciach 5G gwarantuje rozwiązanie Smart 5G, które o 30% wydłuża czas pracy urządzenia. Dostępne są dwie wersje pamięci: 8 GB + 128 GB i 12 GB + 256 GB.

Dla optymalizacji pracy układu SoC smartfon otrzymał także specjalny system chłodzenia z dwoma warstwami grafitu.

Cześć fotograficzna nieco zaskakuje, bo główny aparat to matryca 48 Mpix (Sony IMX586), czyli o mniejszej rozdzielczości niż w wariancie podstawowym. Do tego jednak użytkownik otrzyma aparat 13 Mpix z teleobiektywem, co pozwala zyskać zoom cyfrowy 2x i hybrydowy 5x. Jest też aparat szerokokątny (116 stopni) i monochromatyczny aparat 2 Mpix.

Za długi czas pracy odpowiadać ma akumulator 4025 mAh z szybkim ładowaniem VOOC 4.0 30 W, które ma naładować smartfon do 100% w ciągu 70 minut. System to również Android 10 z interfejsem ColorOS 7.

OPPO Reno3 Pro kosztuje w Chinach 3999 juanów (2192 zł) za wersję 8 GB +128 GB i 4499 juanów (2467 zł) za wariant 12 GB + 256 GB.

