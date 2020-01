OPPO Reno2 – test. Piękna obudowa, AMOLED bez ramek, płetwa rekina, zoom i stabilizacja...

Najpierw był OPPO Reno, później jego wersja na sterydach – Reno 10x Zoom, a jesienią do tej dwójki dołączył model Reno2. Wszystkie łączy podobne wzornictwo, którego znakiem rozpoznawczym są zaokrąglone, gładkie obudowy, niemal bezramkowe wyświetlacze i co najbardziej charakterystyczne – wysuwane moduły aparatów selfie, które kształtem przypominają – a przynajmniej tak sugeruje producent – płetwę rekina.

OPPO Reno2 jest najnowszym modelem z tej linii, jednak daty premier nie odzwierciedlają do końca zależności między urządzeniami. Reno2 stanowi naturalną ewolucję pierwszego Reno i pod względem specyfikacji pozostaje w tej samej klasie, tyle że w nowszym wydaniu. Natomiast Reno 10x Zoom to wciąż model dla najbardziej wymagających, który mimo wizualnego podobieństwa stanowi jednak osobny produkt z najwyższej półki cenowej.

Testowany OPPO Reno2 miał swoją polską premierę w październiku 2019 r., a jego cena ustalona została na 2299 zł, czyli kosztuje o około tysiąca złotych więcej, niż Reno 10x zoom. Spójrzmy więc, dlaczego warto zainteresować się „reno dwójką”.

OPPO Reno2 – specyfikacja techniczna

Szklana obudowa z aluminiową ramką, Corning Gorilla Glass 6

Wymiary: 160 x 74,3 x 9,5 mm, masa: 189 g

Ekran AMOLED o przekątnej 6,5 cala, Full HD+ (1080 x 2400 pikseli, 401 ppi)

Optyczny czytnik linii papilarnych wkomponowany w ekran

Ośmiordzeniowy SoC Qualcomm Snapdragon 730G (8 nm, 2 x Kryo 470 Gold o taktowaniu 2,2 GHz + 6 x Kryo 470 Silver 1,8 GHz, GPU Adreno 618)

Pamięć 8 GB RAM, 256 GB wewnętrzna, karty pamięci microSD do 256 GB

Dual SIM w rozmiarze nano, złącze hybrydowe - SIM2 zamiennie z microSD

Łączność LTE, Wi-Fi a/b/g/n/ac (2,4 i 5 GHz), Wi-Fi Direct

Bluetooth 5.0, NFC

GPS, Galileo, GLONASS, Beidou

USB 3.1 typu C, OTG

Główny aparat 48 Mpix (piksele 0,8 µm), obiektyw 26 mm z przysłoną f/1,7, PDAF, OIS, drugi aparat 13 Mpix (piksele 1,0 µm), teleobiektyw 83 mm z przysłoną f/2,4, PDAF; trzeci aparat 8 Mpix (piksele 1,4 µm), obiektyw ultraszerokokątny 116 stopni 16 mm z przysłoną f/2,2, czwarty aparat 2 MPix monochromatyczny, f/2,4, 1/5", 1,75 µm

Nagrywanie wideo 2160p 30 kl./s, 1080p 60 kl./s

Przedni aparat wysuwany z obudowy, 16 Mpix (1,0 µm), obiektyw 26 mm z przysłoną f/2,0, filmy 1080p 30 kl./s

Niewymienny akumulator litowo-polimerowy o pojemności 4000 mAh, szybkie ładowanie 25 W, VOOC 3.0

Android 9.0 z interfejsem ColorOS 6.1,

Cena wyjściowa: 2299 zł

Co w zestawie?

Eleganckie, połyskujące perłową bielą pudełko poza smartfonem zawiera ładowarkę 20W, kable USB – USB C, kluczyk do otwierania szufladki na kartę SIM, białe, przewodowe słuchawki douszne, a także – co jest bardzo przydatne – etui ochronne na smartfon. Nie jest to jednak tak typowy u wielu producentów przezroczysty, tani silikon, lecz bardzo elegancka osłona o wykończeniu przypominającym skórę. Pośrodku, wokół wycięcia aparatu znajduje się nawet obszycie, które nadaje etui jeszcze większej elegancji. Co prawda po jego założeniu nie zobaczymy pięknej obudowy Reno2, ale otrzymujemy dodatkowa ochronę i pewniejszy uchwyt.