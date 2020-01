Huawei P40 Pro: matryca Sony z technologią Quad Quad Bayer i dwa pryzmaty w teleobiektywie

Pojawiły się nowe informacje na temat tylnego aparatu fotograficznego w nadchodzącym telefonie Huawei P40 Pro. Główny aparat ma mieć matrycę 52 Mpix z rozwijaną przez Sony technologią Quad Quad Bayer.

Quad Quad Bayer, czyli 16 do 1

Chiński portal mydrivers.com informuje, że w nadchodzącym topowym flagowcu firmy Huawei znajdzie się nieco inny główny aparat fotograficzny niż myśleliśmy do tej pory. Model P40 Pro ma być wyposażony w matrycę Ultra Vision Sensor o rozdzielczości 52 Mpix (1/1,33"). Stanowi ona niestandardowy projekt Sony, wykorzystujący technologię 16 in 1, znaną też pod nazwą Quad Quad Bayer. Druga nazwa wskazuje na dwukrotne wykonanie konwersji 4:1.

Zmiana rozdzielczości obrazu w stosunku 16:1 będzie wykorzystywana jedynie w przypadku filmów oraz zdjęć wykonywanych po ciemku. Rozdzielczość w takim przypadku zmniejszy się do około 3,25 Mpix, a to wciąż więcej niż potrzeba do nagrania filmu w FullHD (około 2 Mpix). W innych warunkach będzie wykorzystana jedna konwersja 4:1, co da zdjęcia o rozdzielczości 13 Mpix.

Teleobiektyw peryskopowy z dwoma pryzmatami

Oczekuje się, że jednym z aparatów na tylnym panelu Huaweia P40 Pro będzie peryskopowy teleobiektyw z zoomem optycznym 10x. W przeciwieństwie do już istniejących rozwiązań tego typu, w których stosowany jest jeden pryzmat, flagowiec Huaweia ma mieć ich aż dwa. Taka konstrukcja aparatu może być podyktowana chęcią upakowania w małej przestrzeni obiektywu o bardzo długiej ogniskowej.

Smartfony Huawei P40 oraz P40 Pro zostaną zaprezentowane pod koniec marca tego roku w Paryżu.

