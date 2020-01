Huawei P40 Plus to trzeci, najlepiej wyposażony model z serii P40

Huawei P40 Plus to trzeci po P40 i P40 Pro model, który może pojawić się w marcu podczas premiery nowej, flagowej serii smartfonów chińskiego producenta. Urządzenie wyróżniać się ma przede wszystkim dużym ekranem i potężnym aparatem.

Niedawno informowaliśmy o nowych doniesieniach, z których wynika, że Huawei opracowuje w sumie trzy warianty smartfonów z linii P40 – ten trzeci określany był dotąd jako Huawei P40 Pro PE. Najnowsze informacje z Chin, podawane przez serwis MyDrivers, rzucają nieco inne światło na sprawę – trzecia wersja flagowca Huawei to P40 Plus.

Huawei P40 Plus ma być tym najdroższym, najlepiej wyposażonym smartfonem z linii P40. Otrzyma ekran OLED o przekątnej sięgającej 6,9 cala. Stylistycznie urządzenie nawiązywać będzie do mniejszych modeli z serii. Wyświetlacz będzie miał zaokrąglone szkło na wszystkich krawędziach, a do tego w ekran zostanie wkomponowany czytnik linii papilarnych. Jak sugerują chińskie źródła, Huawei P40 Plus może także wyróżniać się wysokim odświeżaniem ekranu.

Dokładne dane smartfonu nie są jeszcze znane, ale pod względem głównej specyfikacji Huawei P40 Plus nie powinien znacząco odbiegać od pozostałych modeli P40. Ciekawa różnica może dotyczyć aparatów. Wcześniej w internecie pojawiły się dwa różne rendery, które dotąd przypisywane były P40 Pro. Na jednym z nich widać układ pięciu aparatów z optyką Leica. Zakres ogniskowych obiektywów mieści się w zakresie od 18 do 240 mm, a do tego aparat pozwoli na uzyskanie zoomu optycznego 10x. Wszystko wskazuje na to, że pięć aparatów otrzyma właśnie Huawei P40 Plus, natomiast w modelach P40 i P40 Pro znajdą się tylko cztery obiektywy. Możliwy jest jednak scenariusz, w którym modele P40 Pro i P40 Plus wyposażone zostaną w moduł złozony z pięciu aparatów, ale o nieco innej charakterystyce.

Czego jeszcze można spodziewać się po Huawei P40 Plus? Smartfon będzie napędzany przez układ Kirin 990, wspierany przez 12 GB pamięci RAM. Pojemność akumulatora powinna wynosić 5000 mAh albo więcej i będzie można go szybko podładować za pomocą szybkiego ładowania HUAWEI SuperCharge 50W. Urządzenie wejdzie na rynek z interfejsem EMUI 10 na bazie Androida 10, oczywiście bez aplikacji Google’a. Pozostałe szczegóły poznamy w marcu.

Źródło tekstu: MyDrivers, GizChina