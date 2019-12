Huawei P40 Pro będzie miał peryskopowy zoom 10x

Pojawia się coraz więcej informacji na temat przyszłorocznego flagowca Huawei – modelu P40 Pro. Smartfon będzie się wyróżniał zaawansowanymi funkcjami fotograficznymi, w tym peryskopową konstrukcją teleobiektywu.

Huawei zastosował peryskopowy teleobiektyw już wcześniej w smartfonie P30 Pro, który pozwala na uzyskanie zoomu optycznego 5x, hybrydowego 10x i cyfrowego 50x. Teraz producent udoskonala to rozwiązanie. W P40 Pro aparat tele otrzyma matrycę 16 Mpix, a całą sekcję foto będzie wspierał peryskopowy obiektyw, który pozwoli na uzyskanie dziesięciokrotnego zoomu optycznego. W smartfonach jest to rekordowa wartość.

Do tych informacji dotarł znany z podobnych przecieków analityk Ming Chi Guo. Nie wiadomo jednak, jaki będzie można uzyskać zoom hybrydowy i cyfrowy. Jeżeli nieoficjalne informacje o nowych flagowcach są prawdziwe, to P40 Pro już na starcie prześcignie Samsunga Galaxy S11+, który też ma być wyposażony w peryskopowy obiektyw, ale z zoomem optycznym 5x. Aparat tele we flagowcu Samsunga ma mieć przy tym rozdzielczość 48 Mpix, jako uzupełnienie głównego aparatu 108 Mpix, którego model Huaweia z kolei nie będzie miał. Szykuje się więc ciekawy pojedynek fotograficznych smartfonów.

Według analityka Ming Chi Guo cena nowego flagowca Huawei w Chinach zmieści się w przedziale 4 – 5 tys. juanów, czyli ok. 2200 – 2730 zł.

Huawei P40 Pro będzie napędzany przez układ Kirin 990 znany już z Mate’a 30 Pro. Należy się też spodziewać, że nowy flagowiec wyjdzie także w wersji 5G, co będzie też oznaczało większą baterię. Według pewnych źródeł będzie to nawet 5500 mAh z szybkim ładowaniem 50 W. Oczywiście P40 Pro będzie kolejnym smartfonem Huawei bez usług Google’a. Premiera w marcu 2020 r.

