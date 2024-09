Apple Watch 10 bez ważnych funkcji? Dowiemy się już za kilka godzin

Apple szykuje się do zaprezentowania najnowszej linii swoich produktów podczas dzisiejszego wydarzenia It's Glowtime, na którym pojawi się wyczekiwana seria iPhone 16. Obok nowych smartfonów, gigant technologiczny planuje przedstawić także zegarki Apple Watch Series 10, który mają zaoferować znaczące ulepszenia w zakresie monitorowania zdrowia i kondycji. Będą też braki.

Jeden krok do przodu, dwa kroki do tyłu

Jedną z najważniejszych nowości w Apple Watch Series 10 będzie długo wyczekiwana funkcja wykrywania bezdechu sennego. Bezdech senny to poważne zaburzenie, które objawia się częstymi przerwami w oddychaniu podczas snu. Te przerwy mogą prowadzić do zakłóceń snu, zmęczenia w ciągu dnia, a także zwiększonego ryzyka chorób serca, udaru mózgu i innych problemów zdrowotnych. Nowa funkcja zegarka będzie monitorować wzorce snu użytkowników, aby zidentyfikować potencjalne objawy tej choroby, zachęcając ich do konsultacji z lekarzem.

Chociaż wykrywanie bezdechu sennego to duży krok naprzód, użytkownicy będą musieli poczekać na inną wyczekiwaną funkcję zdrowotną – wykrywanie nadciśnienia. Nadciśnienie, czyli wysokie ciśnienie krwi, to przewlekły stan, który zwiększa ryzyko chorób serca, udaru, uszkodzeń nerek i innych poważnych problemów zdrowotnych. Pomimo wcześniejszych ambicji Apple'a, aby wprowadzić tę funkcję w Series 10, jej rozwój został opóźniony i przeniesiony na kolejną wersję zegarka.

Dodatkowo, w Series 10 może zabraknąć innej funkcji zdrowotnej, którą wcześniej oferowano – pomiaru nasycenia krwi tlenem. Po sporze prawnym z firmą Masimo, Apple zostało zmuszone do usunięcia tej funkcji ze swoich urządzeń. CEO Apple, Tim Cook, zasugerował, że firma nie planuje licencjonowania patentów Masimo. Oznacza to, że funkcja ta prawdopodobnie nie pojawi się w nadchodzących modelach zegarków Apple Watch.

Oprócz funkcji zdrowotnych, Apple Watch Series 10 ma otrzymać odświeżony wygląd, z większym rozmiarem i mniejszą grubością. Dodatkowo, firma z Cupertino prawdopodobnie zaprezentuje nowy model Apple Watch Ultra oraz zaktualizowaną wersję Apple Watch SE.

Problem z utrzymaniem tempa rozwoju przez Apple

Nie wygląda to najlepiej, gdy tak duża firma technologiczna, jak Apple, zapowiada nowe funkcje, a następnie informuje, że pojawią się one dopiero w przyszłości. Już wcześniej mówiono, że iPhone 16 będzie serią, której kluczowe funkcje zostaną wprowadzone później, a teraz opóźnienie wykrywania nadciśnienia w Apple Watch Series 10 tylko potwierdza tę tendencję.

Co więcej, główny atut tego modelu zegarka, czyli wykrywanie bezdechu sennego, również nie będzie dostępny od razu po premierze. W praktyce oznacza to, że jedyną zauważalną nowością dla użytkowników będzie nieco zmieniony design urządzenia.

Najbardziej jednak kompromitujące dla Apple'a może być usunięcie funkcji pomiaru nasycenia krwi tlenem, która była jednym z kluczowych argumentów sprzedażowych Apple Watch Series 6 w 2020 roku. To, że nagle staje się niedostępna, wygląda źle w kontekście ciągłego rozwoju technologicznego.

Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, można odnieść wrażenie, że Apple zaczyna tracić kontrolę nad swoim tempem rozwoju. Podczas gdy konkurencja przyspiesza, firma z Cupertino stara się dotrzymać jej kroku. A chyba powinno być odwrotnie...

Źródło zdjęć: Framesira / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Phone Arena