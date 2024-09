Apple powiększy swoje zegarki. Premiera za kilka dni

Już za kilka dni odbędzie się Apple Event, podczas którego gigant z Cup[ertino zaprezentuje swoje najnowsze produkty. Będą smartfony z serii iPhone 16, ale światło dzienne ujrzą również nowe zegarki Apple Watch Series 10. Te podobno znowu trochę urosną.

Apple planuje zaskoczyć fanów mobilnej technologii nowym modelem zegarka, który może wprowadzić istotne zmiany w zakresie designu i funkcji. Według najnowszych doniesień, Apple Watch 10 może być dostępny w dwóch nowych rozmiarach – 42 mm oraz 46 mm. Oznacza to, że urządzenia te ponownie trochę urosną w porównaniu do poprzednich modeli o rozmiarach 41 mm i 45 mm. Jeszcze wcześniej było to odpowiednio 40 mm oraz 44 mm. Nowe zegarki mają być też bardziej płaskie. Taka decyzja jest prawdopodobnie inspirowana sukcesem modelu Apple Watch Ultra, który zadebiutował z płaskim wyświetlaczem zamiast charakterystycznego, zakrzywionego ekranu.

Apple Watch jest coraz większy (źródło: Majin Bu / X)

Nowe rozmiary i nowe funkcje

Rosnące rozmiary nowych modeli smartwatchy Apple'a mogą mieć na celu zwiększenie powierzchni ekranu, co przełoży się na większą wygodę użytkowania. Wprowadzenie płaskiego ekranu to nie tylko zmiana estetyczna, ale także funkcjonalna – takie rozwiązanie jest bardziej odporne na uszkodzenia, co czyni go praktycznym wyborem dla użytkowników prowadzących aktywny tryb życia.

Kolejną znaczącą nowością w zegarkach Apple Watch 10 ma być nowy procesor S10, który ma być bardziej wydajny i energooszczędny. Układ ten może również wspierać bardziej zaawansowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji, co jest zgodne z rosnącymi oczekiwaniami użytkowników wobec nowoczesnych urządzeń z kategorii "elektronika noszona". Zegarek ma być też cieńszy, co może pozytywnie wpłynąć na komfort noszenia.

Konkurencja i oczekiwania rynku

Rynek inteligentnych zegarków rozwija się bardzo dynamicznie, a Apple Watch od lat utrzymuje pozycję lidera. Wprowadzenie nowych funkcji i większych rozmiarów może umocnić tę pozycję. Jednak konkurenci nie śpią. Producenci tacy jak Samsung czy Garmin również oferują zaawansowane technologicznie zegarki, które cieszą się dużym zainteresowaniem użytkowników.

Apple Watch 10 ma więc przed sobą trudne zadanie – musi nie tylko sprostać rosnącym wymaganiom użytkowników, ale także wyróżnić się na tle konkurencji. Większe rozmiary, nowy design i ulepszona technologia to krok w dobrą stronę. Jednak ostatecznie to rynek zweryfikuje, czy Apple zdołało stworzyć kolejny hit.

Kiedy premiera?

Oczekuje się, że Apple pokaże zegarki Watch Series 10 już za kilka dni, 9 września 2024 roku. Wydarzenie odbędzie się w Cupertino i będzie transmitowane na cały świat. Tego samego dnia oficjalnie poznamy również najnowsze iPhone'y oznaczone numerem 16.

