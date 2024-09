iOS 18: Apple ogranicza ciekawą funkcję. Twórcy aplikacji się złoszczą

W nadchodzącym systemie iOS 18, Apple ma wprowadzić ograniczenie do funkcji "Wydarzenia na żywo", która pozwala z poziomu ekranu blokady lub dynamicznej wyspy mieć wgląd w powiadomienia od ulubionych aplikacji. Posiadacze iPhone'ów mogą poczuć się rozczarowani, bo okazuje się, że te aktywności przestaną być "na żywo".

Deweloper aplikacji NFC.cool imieniem Nico poskarżył się na Twitterze, że Apple zmienił odstęp aktualizacji informacji w ramach funkcji "Wydarzenia na żywo". W iOS 17 odstęp ten interwał wynosił 1 sekundę - a w iOS 18 będzie można odświeżać informacje pomiędzy 5 a 15 sekundami.



Dla Nico i jego aplikacji stanowi to problem, bo stworzył on apkę do mierzenia prędkości jazdy na rowerze w czasie rzeczywistym. Od teraz prędkość będzie miała opóźnienie około 10 sekund, co będzie w niektórych sytuacjach problematyczne.



Apple w swej obronie twierdzi, że zmiana ta wywołana jest tym, aby uniknąć nadmiernego obciążenia pamięci magazynowej NAND telefonów - każda aktualizacja wiąże się z zapisywaniem danych do pamięci wewnętrznej. W tym roku takich aktualizacji ma być jeszcze więcej, gdyż Wydarzenia na żywo wraz z iOS 18 i watchOS 11 będą synchronizować się z zegarkami Apple Watch.



Co ciekawe, Apple jest zdania, że Wydarzenia na żywo nigdy nie miały w założeniu zapewniać interakcji "na żywo", a sam fakt, że były odświeżane co sekundę wyniknął z "luki w API".



Z takim tłumaczeniem nie zgadza się Nico, który zauważa, że Apple samo sobie przeczy, gdyż producent na swojej stronie podaje przykład aplikacji do ćwiczeń pokazującej dane w czasie rzeczywistym. Wydaje się, że Apple po prostu chce usunąć ten rodzaj funkcjonalności z Wydarzeń na żywo.



Zmiany te, szczęśliwie, nie wpłyną na aplikacje typu Uber, które używają własnego zegara, aby pokazać kiedy przyjedzie do nas kierowca.

