Nowości w iOS 18 nie dla każdego. Trzeba będzie zmienić iPhone'a

iOS 18 wprowadza zaawansowane funkcje dostępne tylko na nowszych modelach iPhone, co może skłonić do wymiany posiadanego urządzenia na nowszy model. Nowe narzędzia do edycji tekstu i tworzenia obrazów pokazują, jak Apple chce zapewnić użytkownikom swoich produktów jak najlepsze doświadczenia.

Powoli zbliżamy się do wydarzenia, podczas którego firma Apple zaprezentuje najnowsze iPhone'y z serii 16. Będą one pracować pod kontrolą systemu iOS 18, którego wersję beta można już testować na wspieranych smartfonach amerykańskiego giganta. Nowe oprogramowanie przyniesie garść nowych lub zaktualizowanych funkcji, jednak z niektórych z nich skorzystamy tylko na nowszych iPhone'ach, a czasem wręcz tylko na "15-kach", i to w wersji Pro (nie licząc nadchodzących iPhone'ów).

Innowacje dla iPhone'a 11 i nowszych

Apple wprowadza do iOS 18 wiele nowych funkcji, które niestety nie będą dostępne na starszych modelach iPhone. Dla użytkowników iPhone 11 i nowszych przygotowano takie nowości, jak:

ulepszona jakość dźwięku w filmach i muzyce, eliminująca hałas, Hands-free unlock: automatyczne odblokowywanie drzwi, gdy zbliżasz się z iPhone'em lub zegarkiem Apple Watch,

Nowości dla iPhone'a 12 i nowszych

Właściciele iPhone'ów 12 lub nowszych smartfonów Apple'a otrzymają dodatkowo takie nowe funkcje, jak:

sterowanie telefonem za pomocą oczu, Music Haptics: synchronizacja wibracji z rytmem muzyki dla osób niesłyszących.

Ekskluzywne funkcje dla iPhone'a 15 Pro

Najbardziej zaawansowane funkcje trafią do iPhone 15 Pro i iPhone'a 15 Pro Max. Chodzi o Apple Intelligence, czyli zaawansowane narzędzia do edycji tekstu, tworzenia obrazów, zarządzania zdjęciami itp.:

lepsza komunikacja z Siri poprzez tekst lub głos, ChatGPT integration: współpraca z ChatGPT w edytowaniu tekstu i innych zadaniach.

iOS 18 oferuje zaawansowane funkcje, które będą dostępne wyłącznie na nowszych modelach iPhone'ach, umożliwiając użytkownikom korzystanie z najnowszych technologii, w tym sztucznej inteligencji.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: BGR