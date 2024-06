Czy Twój iPhone dostanie iOS 18? Sprawdź na liście

iOS 18 został właśnie zaprezentowany. Pewnie teraz zadajesz sobie pytanie, czy dostaniesz wszystkie zapowiadane nowości i odświeżone aplikacje? Apple podał listę urządzeń, na których będzie można go zainstalować.

Apple pozwoli na instalację nowego systemu operacyjnego na smartfonach z roku 2018 i nowszych.

Trzeba jednak pamiętać, że nowe możliwości sztucznej inteligencji jak generowanie grafik, pomoc w pisaniu tekstu i wiadomości, podsumowanie treści stron internetowych czy naturalne rozmowy z Siri będą dostępne tylko na urządzeniach z czipem Apple A17 Bionic. Jeśli chcesz z nich korzystać, musisz więc mieć przynajmniej iPhone'a 15 Pro.

Oczywiście tańsze modele z serii SE nie zostały pominięte. iOS 18 będzie można zainstalować na dwóch z nich:

iPhone SE 2 generacji z roku 2020,

iPhone SE 3 generacji z roku 2022.

Zobacz: iOS 18 zaprezentowany. Więcej sztucznej inteligencji, której nie użyjesz

Przed konferencją WWDC 2024 była mowa także o aktualizacji dla leciwych już modeli z 2018 roku. Są one wyposażone w komponenty wciąż uchodzące za niezłe i wciąż można je znaleźć na rynku. I one również dostaną najnowszy system Apple, co miło nas zaskoczyło. Mowa o:

iPhone XR,

iPhone XS,

iPhone XS Max.

To pokazuje, że 6-letni smartfon „jeszcze może”. I bardzo dobrze.

